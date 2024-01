VIDEO | "Cancellata" l'ultima dirigenza scolastica di periferia, insorge il centrosinistra: "Subito un consiglio straordinario"

Con l'accorpamento del comprensivo 1 (Rancitelli-Fontanelle) al comprensivo 7 (quartiere Pineta) si elimina l'ultima dirigenza scolastica nella periferia di Pescara dando vita a un “istituto davvero esplosivo con numeri altissimi: i più alti della città in termini di stranieri, ragazzini rom e ragazzi con disabilità”. Al di là delle capacità dell'unica dirigente che nessuno mette in discussione, questo “renderà difficile la sopravvivenza giusta ed equilibrata di un istituto comprensivo” aprendo le porte alla dispersione scolastica, e ponendo fine a quel lavoro “minuzioso” fatto fino a oggi dalla dirigente del comprensivo 1 che andrà in pensione, grazia al quale sono stati recuperati tanti ragazzi in quei quartieri così difficili.

A denunciarlo è la consigliera comunale del Pd Stefania Catalano insieme a tutti i consiglieri del centrosinistra (Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo, Marco Presutti, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli) che annunciano la richiesta di un consiglio comunale straordinario cui inviteranno il presidente della provincia Ottavio De Martinis. Al sindaco Carlo Masci e all'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli chiedono di partecipare alla loro protesta, ma anche di spiegare, aggiunge Catalano “dov'erano quando il 27 dicembre è arrivata la relazione del presidente della Provincia con cui si annunciava questo accorpamento”. Un vero “colpo di scena”, chiosa.

Se i plessi del comprensivo 1 continueranno a ospitare gli alunni, è proprio la “cancellazione” dell'autonomia scolastica che non avrà più una sua dirigenza il problema. Quello che si andrà a togliere, continuano i consiglieri d'opposizione, è un servizio fondamentale per la riqualificazione delle periferie e per i ragazzi che ci vivono: ragazzi che nella scuola devono trovare una possibilità per il loro futuro. Tutto questo senza dimenticare, rimarcano, che nel definitivo accorpamento scolastico regionale se da 11 si è passati a 7 istituti da mettere insieme, Teramo accorpamenti non ne ha visti con la provincia di Pescara che invece ne conta due (uno in città l'altro a Penne) nonostante i numeri che si registrano nel capoluogo Adriatico.

I plessi del comprensivo 1 che saranno accorpati al comprensivo 7 sono la scuola Ugo Foscolo, l'Iqbal Masih, la primaria Rodari, l'istituto don Milani, la scuola dell'infanzia di Fontanelle e la scuola dell'infanzia Andersen. Scuole che ospitano 516 alunni (982 quelli del comprensivo 7) con l'11,31 per cento di stranieri, il dato più alto della provincia (il 7 ne ha il 5,67 per cento), 43 disabili (cui si aggiungono i 49 del comprensivo 7).

“Di fatto viene eliminato un altro presidio istituzionale scolastico in una zona a rischio – riprende Catalano -. Abbiamo tanto lavorato nelle commissioni, personalmente anche facendomi portavoce presso ufficio scolastico provinciale nel tentativo di far aumentare e far crescere istituto comprensivo 1 che accoglie molti stranieri, molti ragazzini rom e tanti residenti portano i loro figli altrove. Andava fatta una politica diversa. L'abbiamo chiesta sin da primo momento anche attivando percorsi di continuità e chiedendo di inserire lì lo 0-6. L'amministrazione – lamenta - non ci ha mai ascoltato, ma si era impegnata nel tentativo di dare un indirizzo diverso e invece con un colpo di scena che nessuno si aspettava è arrivata la relazione del presidente della Provincia che lascia sfornita tutta la periferia di Pescara di una istituzione anonima e dunque in zone già a molto rischio di degrado e abbandono scolastico”.

Un tema quest'ultimo rimarcato anche dal consigliere comunale Pd Marco Presutti che contesta proprio la scelta fatta, sostiene, in base al fatto che la dirigente andrà in pensione. “Noi – dice quindi ancora catalano – abbiamo visto il lavoro che è stato fatto dalla Centurione. Al comprensivo si sono inventati di tutto per recuperare anche i ragazzini rom che risiedono in quelle zone. Ora non ci sarà più che svolgerà quell'azione di recupero sul territorio fatta anche di progetti importanti come quello portato avanti con il dipartimento di Architettura dell'università d'Annunzio che rivalorizzava e riqualifica le periferie anche cercando di coinvolgere i ragazzi del quartiere”.

A rischio potrebbero esserci anche i fondi, aggiunge quindi la consigliera Catalano. Questo perché “i finanziamenti vengono dati dal ministero anche sulla base della criticità delle scuole. Nel momento in cui si mescolano le carte come avvenuto con l'accorpamento del comprensivo 4 che ha anche i numeri di via Milano tra i suoi, si possono abbassare le percentuali di criticità e dunque la quantità di risorse”.

Insomma una situazione complessa per il centrosinistra che teme sorga un comprensivo dai numeri davvero difficili da gestire anche per la migliore dirigenza con conseguenze gravi dal punto di vista sociale. Per questo “ci opporremo in tutti i contesti possibili”, rimarca ancora Catalano. Il primo passo sarà proprio quel consiglio comunale straordinario anche per chiedere all'amministrazione, afferma il capogruppo Pd Piero Giampietro, se ha condiviso o meno questa scelta. Se il suo sia “silenzio” o “assenso”. Se così fosse “dovrebbe spiegarci perché eliminano l'unica dirigenza di periferia. È un fallimento per tutti”. Se così non fosse l'invito è quello “a protestare con noi e alzare la voce. Quando parliamo di degrado nei quartieri periferici – aggiunge ci riferiamo spesso al fatto che hanno chiuso le scuole e tante ne hanno chiuse con i quartieri che sono peggiorati. Questo è l'ultimo presidio rimasto e invece di farne un vanto, lo sopprimono”.

Copyright 2024 Citynews