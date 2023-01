VIDEO | Al via a Penne l'abbattimento della scuola elementare "Mario Giardini"

Il sindaco Petrucci: "Un pezzo della storia della città sparisce. In compenso ci sarà una scuola nuova, sicura, digitale e accogliente: sarà il futuro di Penne"

Sono iniziati a Penne i lavori di abbattimento della vecchia scuola elementare "Mario Giardini", resisi necessari per motivi di sicurezza. L'edificio verrà poi ricostruito. Il sindaco Gilberto Petrucci, interpellato da IlPescara.it, dichiara quanto segue:

"Sono stato anch'io un alunno della scuola elementare "Mario Giardini" e ho vissuto cinque anni stupendi con la maestra Ersilia Di Federico: ho ricordi indelebili, e unici, trascorsi con i miei compagni. I miei genitori mi accompagnavano ogni mattina prima di andare a lavoro, abitavo in periferia, e prima di entrare a scuola mi compravavano una bomba nella pasticceria Franco, che oggi non c'è più: era un appuntamento fisso. Sabato scorso, prima dell'inizio dell'abbattimento della struttura, ho fatto l'ultima passeggiata all'interno della scuola. E questa volta l'ho fatta da sindaco. Sono rientrato lì dopo 30 anni, le aule e gli spazi erano sempre gli stessi. E un senso di malinconia ha avvolto i miei occhi. Sono uscito triste e, pochi minuti dopo, ho guardato il capocantiere e ho dato l'avvio ai lavori. Un pezzo della storia della città sparisce. In compenso ci sarà una scuola nuova, sicura, digitale e accogliente: sarà il futuro di Penne".