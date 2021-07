VIDEO | Abbattimento del liceo Marconi: ancora in alto mare la sistemazione di alunni, insegnanti e personale

Il Pd chiede un tavolo politico permanente fino a quando la Provincia non troverà una soluzione definitiva per i circa 1.400 studenti della scuola

Mancano pochi giorni all’inizio dei lavori di abbattimento dello storico edificio del liceo Marconi di Pescara e una soluzione definitiva per la collocazione dei circa 1400 studenti, dei professori e del personale Ata che frequentano i vari indirizzi di questo importante istituto scolastico, sembra ancora molto lontana.

"Eppure il progetto di abbattimento e ricostruzione dell’edificio di via da Caramanico, è stato annunciato dall’attuale amministrazione provinciale più di un anno fa", afferma Leila Kechoud, vice segretario provinciale del Pd Pescara e insegnante del Marconi, "il Partito Democratico della provincia di Pescara domani riunirà le parti in causa di questo pastrocchio politico e amministrativo che sembra non avere fine e che denota un’improvvisazione che non ha precedenti. L’intento è quello di fare il punto e relazionare sullo stato di fatto di assoluta immobilità e incertezza mentre tra un mese esatto personale scolastico e docenti dovranno riprendere le loro attività lavorative".

