VIDEO | I 99 Cosse omaggiano Borgomarino e la casetta di Domenico "Mimì" Zizzi

I 99 Cosse omaggiano Borgomarino e la casetta di Domenico "Mimì" Zizzi, che ormai ha le ore contate. In un video postato dalla band sulla sua pagina Facebook si sente la voce fuori campo di Michele Mastandrea che, con il semplice accompagnamento di una chitarra, canta "Borgo Marina" di 'Nduccio.

Annalucia Zizzi ha voluto ringraziare i 99 Cosse "per questa splendida dedica che dimostra l’affetto di tutti verso un luogo che mio padre ha tenuto in vita con tanto amore", profondendosi poi in un commiato alla sua "dolce casetta":