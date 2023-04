VIDEO | Dalle 136 donne della resistenza abruzzese a quelle che oggi in Iran lottano per la libertà: il ministro Roccella dedica a loro il 25 aprile

Un omaggio alle 136 donne abruzzesi partigiane e patriote, ma anche a tutte quelle che in Italia hanno dato il loro importante contributo alla liberazione dal nazifascismo con il pensiero rivolto anche a quelle donne che oggi combattono per quella stessa libertà a cominciare dalle donne iraniane e afghane in un parallelismo che porta fino ai nostri giorni e alla nostra democrazia che come in tutte quelle occidentali vede oggi proprio le donne alla guida dei governi.

Un vero e proprio excursus quello che il ministro alla famiglia e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella ha voluto fare nel discorso pronunciato in piazza Garibaldi in occasione del 25 aprile in nome di una parità che seppur mai raggiunta ha permesso anche all'Italia, ha sottolineato parlando del governo di cui fa parte, di avere oggi una donna alla guida del Paese.

Le polemiche sulla posizione della destra le ha smorzate parlando di una visione oggi “che nulla ha a che fare con il passato” e incentrando quindi buona parte del suo intervento su donne e diritti.

“In particolare – ha detto parlando agli studenti presenti, alle autorità civili e religiose, alle associazioni combattentistiche e a tutti i presenti – come ministro delle parti opportunità voglio ricordare le donne afghane cui è vietato vivere, sostanzialmente è vietato di esistere e le donne iraniane coraggiosissime che mettendo a rischio la vita e il proprio corpo combattono per difendere il diritto a quel corpo libero e alla loro identità libera contro l'oscurantismo e la repressione del regime”.

Nel ribadire che l'Italia nei confronti della guerra in Ucraina “è dalla parte giusta della storia”, Roccella ha ricordato che anche in Italia la resistenza ha segnato un momento importante per le donne. E' stato uno dei primi momenti di partecipazione delle donne alla vita pubblica”. Si stimano, ha quindi sottolineato, 35mila donne combattenti, 20mila donne con funzioni di supporto, 70mila appartenenti ai gruppi di difesa, 4mila 633 donne che furono arrestate subendo spesso terribili violenze e condanne, ha sottolineato il ministro. I commissari di guerra donne furono 512 e 3mila quelle deportate in Germania. Sono state assegnate 19 medaglie d'oro e 17 d'argento alle donne per il valore militare. Al di là dei numeri ci sono i nomi ed è in questo passaggio che Roccella ha voluto ricordare le combattenti abruzzesi a cominciare da Maria Luisa Di Sipio “che grazie alla conoscenza dell'inglese, alloraallorara rara, ebbe un ruolo fondamentale nella costruzione della Wig force, l'unità composta dai militari della gloriosa Brigata Maiella che tutti conoscono e ricordano, e delle forze militari inglesi al comando del maggiore Wigram”. Con lei ha ricordato anche Elena De Vintentiis, Carmela Monacelli e Ada Di Giacomo che fu fucilata dai tedeschi a Francavilla al mare.

“Furono 136 le donne abruzzesi e partigiane e patriote che con diversi ruoli anche di combattenti hanno lottato per la libertà del nostro Paese – ha quindi ribadito -. È a loro che si deve il riconoscimento delle donne nella vita sociale e politica che portò al diritto di voto e alla presenza delle donne nella Costitutente prima e nel parlamento poi, ha proseguito Roccella. “Anche se la lunga marcia verso la parità non giunse a compimento allora e non lo ha fatto anche oggi, per la prima volta da quando le donne hanno potuto candidarsi una donna è a capo del governo italiano. La presidenza di Giorgia Meloni – ha detto ancora - segna una nuova tappa importante e mi piace riconnettere la trama e i passaggi di una storia al femminile: dalle donne della liberazione alle donne all guida della nazione”.

