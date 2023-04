In città arrivano i turisti stranieri, l'assessore Cremonese: "Grande presenza di tedeschi e polacchi"

Con l'arrivo della bella stagione, sono molte le persone che hanno approfittato dei ponti del 25 aprile e 1° maggio per fare tappa nella nostra città. L'assessore comunale al Turismo Alfredo Cremonese è raggiante: "Gli stabilimenti balneari in questi giorni erano strapieni, con tantissima gente in giro per Pescara", racconta.

"Il capoluogo adriatico sta iniziando a diventare una meta importante per il turismo, punto di riferimento per tante persone da tutta l'Europa. Questa mattina, ad esempio, sono andato a salutare alcuni turisti arrivati in città dalla Germania e dalla Polonia. Mi hanno colpito in particolare due giovani polacchi, un ragazzo e una ragazza, che trascorreranno qui ben cinque giorni. Lei mi ha detto: "Pescara is the best place in the world". Ritiene, cioè, la nostra città una tra le più belle al mondo".

Ma non finisce qui: "Mi è piaciuta parecchio - aggiunge Cremonese - anche l'ospitalità dimostrata dai nostri commercianti. Claudio Minicucci della Chitarra Antica, infatti, ha ospitato questa coppia offrendole alcune specialità, mentre il fioraio Marchegiani ha voluto omaggiare la ragazza con un bel pensiero floreale. Tutto ciò dimostra che, se i nostri esercenti collaborano tra loro, si può riuscire a creare un'attrattiva ancora maggiore, senza contare il merito indubbio delle infrastrutture che ci sono a Pescara, a cominciare dall'aeroporto".

È infatti plausibile che tedeschi e polacchi siano giunti in Abruzzo sfruttando i voli Ryanair che sono attualmente attivi nello scalo "Liberi". La Germania, infatti, è collegata con Pescara tramite Memmingen e Düsseldorf, mentre la Polonia vanta due rotte con le celebri città di Cracovia e Varsavia. Tra l'altro, ieri sera è atterrato proprio l'aereo da Varsavia. E magari a bordo c'erano anche i due giovani turisti accolti oggi da Cremonese.