L'annuncio di Fiorilli: "A Pescara verrà istituita un'area Camper Service"

Anche Pescara tornerà ad avere la sua area Camper Service, ovvero una zona dedicata alla sosta a breve termine dei camperisti per lo scarico dei reflui accumulati durante il viaggio e il ricarico dell’acqua per poi ripartire lungo il proprio percorso. Lo ha deciso il consiglio comunale, approvando la mozione presentata dal vice presidente Berardino Fiorilli con il consigliere Giampiero Lettere.

“Parliamo di un’area strategica per tornare a inserire Pescara in un circuito del turismo ‘fai da te’ che vede ogni giorno viaggiare migliaia di utenti, soprattutto di nazionalità straniera, che amano lo stile mordi e fuggi della tappa breve per poter visitare e conoscere una molteplicità di luoghi, un frammento che oggi ci vede esclusi proprio per l’assenza di aree specifiche”, ha detto Fiorilli.

“I modi per accogliere i camperisti sono molteplici, tra queste: la realizzazione di aree di sosta classiche, o la disponibilità di campeggi o di i camper service. Con la nostra mozione – ha ancora spiegato Fiorilli – abbiamo voluto accendere i riflettori su tale opportunità, e, visto che l'amministrazione comunale, nel proprio Piano Triennale 2022- 2024, ha già previsto il programma di intervento denominato ‘Realizzazione area attrezzata per camper e parcheggi riviera sud’ che persegue l'obiettivo strategico di incrementare la dotazione organica di parcheggi da mettere a disposizione di coloro che usano il camper per viaggiare e raggiungere i luoghi d'arte o di villeggiatura, nelle more dell'attuazione di tale importante opera abbiamo proposto la realizzazione di un’area ‘Camper Service’, ovvero un punto di servizio dedicato dove è possibile avere accesso all'acqua pulita e svuotare gli scarichi, quindi una piazzola attrezzata di apposita caditoia per lo scarico dei serbatoi di raccolta dei reflui dei veicoli ricreazionali (ed utile anche per i bus turistici dotati di toilette), con una colonnina per il rifornimento dell'acqua potabile e di prese di corrente, che possono eventualmente funzionare a gettone”.

Per Fiorilli "si tratta peraltro di un servizio di estrema importanza poiché, oltre all'utilità attrattiva del turismo itinerante, svolge soprattutto la fondamentale funzione di prevenzione di fenomeni di scarico selvaggio lungo le strade, nelle piazzole o nei tombini adibiti alle ‘acque bianche’. E poi, per realizzare un’area camper service, è necessario pochissimo spazio con costi assai contenuti".