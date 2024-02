Pescara protagonista nel programma "XXI Secolo" di Rai1 per l'uso virtuoso dei fondi pnrr per la cultura

Il sindaco Carlo Masci e l'utilizzo dei fondi pnrr per la cultura protagonisti su Rai1 lunedì 26 febbraio nel programma “XXI Secolo – quando il presente diventa futuro” condotto dal giornalista Francesco Giorgino.

Ad annunciarlo sul suo profilo facebook è proprio il primo cittadino che rimarca come la città “verrà rappresentata come esempio virtuoso per l'utilizzo dei fondi pnrr per la cultura con riferimento alla rigenerazione, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento del teatro d'Annunzio e dell'Auditorium Flaiano”.

“In questo meraviglioso viaggio – sottolinea – saremo in ottica compagnia” dato che “le altre due realtà teatrali scelte dal ministero dei Beni culturali per raccontare l'Italia che sa distinguerci sono il teatro dell'Opera di Roma e il teatro Poliziano di Montepulciano”.

L'appuntamento è alle 23.30 sulla rete ammiraglia della Rai con Masci che sottolinea infine come Pescara sarà ancora una volta protagonista e avrà “un'altra vetrina nazionale dopo quella di Striscia la Notizia sulla demolizione del Ferro di Cavallo”.