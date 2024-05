Sicuri che il parcheggio coperto in aeroporto sia tale? A Striscia La Notizia il servizio dell'inviato Jimmy Ghione [VIDEO]

Paga 18 euro per un parcheggio con il supplemento perché l'auto venga custodita al coperto, ma in realtà per ben due volte viene lasciata nel parcheggio del centro commerciale vicino. A scoprire la scorrettezza è stato Jimmy Ghione, inviato di Striscia La Notizia, che ha realizzato un servizio all'esterno dell'aeroporto d'Abruzzo e andato in onda nella puntata di giovedì 16 maggio (clicca qui per vedere il servizio completo). Una scoperta fatta, spiega l'inviato, con l'utilizzo di un gps posizionato nell'auto.

Grazie a un complice per ben due volte e per più giorni è stato prenotato il parcheggio al coperto, ma per due volte si vede nelle immagini girate di nascosto, l'auto è stata lasciata in sosta nell'area del centro commerciale con tanto di biglietto lasciato dallo stesso per segnalare la sosta impropria ed esortare allo spostamento del mezzo.

Nella seconda occasione è stato proprio Ghione a spostare l'auto in piena notte creando problemi al momento del ritiro dato che chi offriva il servizio non riusciva a ritrovarla. È a quel punto che l'inviato si è presentato sul posto riferendo di essere andato lì perché diverse erano state le segnalazioni arrivate che denunciavano quanto avverrebbe. Presi in contropiede i ragazzi che gestiscono il servizio di parcheggi che nulla ha a che vedere con la gestione dell'aeroporto, si sono detti dispiaciuti promettendo che una cosa del genere non accadrà più. L'inviato di Striscia da parte sua ha promesso che controllerà per esserne certo.