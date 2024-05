La vigilessa pescarese Monica Campoli protagonista a "La Ruota della Fortuna" su Canale5 [VIDEO]

Sembrava potesse finire nel migliore dei modi l'avventura della vigilessa di Pescara Monica Campoli a “La Ruota della fortuna”, ma proprio prima dell'ultimo round e con un “raddoppio” pescato poco prima, la freccia della ruota più famosa della tv è finita sulla “bancarotta” azzerando il suo montepremi con la soluzione dell'ultimo tabellone data dalla sfidante Sabrina, giovane studentessa di Anzio, che si è alla fine affermata campionessa.

Un'ottima partita comunque quella di Campoli allo storico programma di Canale5 nato con il compianto Mike Bongiorno e tornato al successo con la conduzione di Gerry Scotti. Diverse le soluzioni date dalla concorrente di Pescara che aveva accumulato un bottino di oltre 4mila euro fino a quando, purtroppo, non è finita in “bancarotta” commentata dal conduttore con un secco “è un film di Hitchcock”. Quindi lo scontro finale del botta e risposta che ha premiato la concorrenze laziale che ha così scalzato anche il campione in carica. Restano la bella esperienza e la bella figura fatta durante la puntata con la vigilessa che ha anche raccontato qualcosa di sé e della sua passione per gli sport estremi.

Non la sua prima esperienza in un programma televisivo nazionale in realtà: nel 2019 fu una delle concorrenti del programma "Avanti un altro" condotto da Paolo Bonolis.

Questo il link per rivedere la puntata di giovedì 16 maggio.