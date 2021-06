Zeman riparte dal Foggia? Ecco la foto che ha già fatto il giro del web

La sua ultima panchina è stata a Pescara, dopo di che non ha più allenato pur continuando a dichiarare la propria intenzione di non ritirarsi, rimanendo dunque in attesa di una nuova chiamata. Che adesso, a quanto pare, potrebbe essere arrivata. Come riporta Foggia Today, una foto che ritrae il nuovo socio del Calcio Foggia 1920 Canonico e Pintus con il boemo sta facendo sognare i tifosi rossoneri. La frase è di quelle che non si sa mai: 'Ci vediamo a Foggia', con l'hashtag 'Certi amori non finiscono mai'.

Da quando il tecnico di Praga è andato via dalla città pugliese, più volte il suo nome è stato accostato alle società che si sono alternate dall'ultima volta di Pasquale Casillo ad oggi. Negli anni, ma anche di recente, ci sono state petizioni e richieste a più riprese dei nostalgici e di chi non dimentica e mai dimenticherà gli anni di Zemanlandia. La foto di questo pomeriggio è di quelle che lasciano presagire un ritorno, se non proprio in panchina, quantomeno in occasione del grande evento del 25 giugno.

L'incontro c'è stato, lo scatto anche. L'ambiente sogna. Zeman è in città. E non finisce qui, perché a giorni sarà ufficializzato il nuovo direttore sportivo. Ebbene, sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero un ritorno di Peppino Pavone, già ds del Delfino. Un indizio, quest'ultimo, che farebbe pensare al ricongiungimento di una coppia, Zeman-Pavone, che ha fatto sognare una città intera. Per il protagonista del 'Foggia dei miracoli' potrebbe essere la sua quarta volta sulla panchina dello stadio Zaccheria.