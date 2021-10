Pescara Windsurfer 2021, 90 atleti si sfideranno il 16 e il 17 ottobre

La nostra città si prepara a ospitare "Pescara Windsurfer 2021" che è in programma sabato 16 e domenica 17 ottobre.

L'evento, organizzato dall'Asd Surfing Sports Pescara, ha il patrocinio del Comune di Pescara e la collaborazione della Regione Abruzzo. Si svolge sotto l'egida della Fiv e del Coni.

A guidare l'associazione Surfing Sports Pescara è l'ex campione di pallanuoto e attuale campione italiano di windsurfer specialità Slalom Andrea Papa, nonché Istruttore federale Fiv IX zona Abruzzo e Molise.

I partecipanti iscritti alla manifestazione sportiva sono circa 90 provenienti da tutta l'Italia, tra cui 14 atleti abruzzesi. Insieme gareggeranno cavalcando le onde nelle acque antistanti lo stabilimento balneare Le Hawaii, seguendo dei percorsi tra le boe stabiliti dal comitato organizzatore. A Pescara quindi verrà proclamato il campione italiano under 19 windsurfer del 2021. «Quest'anno la mia scuola di windsurf festeggia 30 anni di vita», spiega Andrea Papa, «e volevo che fosse un anno da ricordare per condividere ancora una volta le emozioni che si porta dietro questo stupendo sport. L'occasione di ospitare una gara così importante non può che essere un ulteriore grande volano per Pescara, per farsi conoscere meglio in tutta l'Italia, nel nome di una sana cultura sportiva del mare».

Così commenta l'assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli: «Questo campionato è un occasione di turismo e cultura per la nostra città e per la nostra costa che ha ricevuto quest'anno la Bandiera Blu. Un evento che dimostra le potenzialità del nostro territorio».

«Pescara sarà per un paio di giorni la capitale del windsurf italiano», sottolinea il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, «anche perché è importante far capire che il mare della nostra regione si presta molto bene agli sport della vela». Un parere condiviso anche da Alessandra Berghella, vice presidente della Fiv IX zona, che ha voluto dare valore anche alla perseveranza e alla passione di un personaggio sportivo abruzzese come Andrea Papa, un esempio di professionalità e sana passione per il mare nel quale molti giovani possono e devono rispecchiarsi. Adamo Scurti, presidente della commissione sport del Comune, sottolinea che «questo per l'Italia è un anno particolare per le numerose conquiste nello sport ed è importante anche dare risalto all'aspetto educativo di una disciplina come il windsurf che si svolge nel mare, con tutte le sue intemperie».