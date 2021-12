Volley: Sebastiani Spoltore, arriva la prima vittoria stagionale

Le ragazze della Farmacia Sebastiani Mediterranea Spoltore portano a casa il primo successo stagionale nella quarta giornata del campionato di Seconda Divisione femminile. Al PalaNora finisce 3-1 in favore del roster di Arturo Caporale contro la Ceteas Montesilvano.

Le Lupe faticano più del dovuto in attacco, ma la voglia di restare attaccate al risultato non viene mai meno e riescono alla lunga a domare le vestine. Dopo un primo set nel quale le spoltoresi sembrano avere il gioco in mano, nel secondo Montesilvano rialza la testa e pareggia; il terzo set, finito ai vantaggi, è l’ago della bilancia della partita e sono le ragazze di Caporale a farla loro, con sprazzi di bella pallavolo.

Nel quarto l'equilibrio continua a regnare sovrano. Un paio di chiamate dubbie dell'arbitro sembrano minare la tranquillità delle giallo nere che hanno però il merito di non scomporsi e nel finale di gara piazzano la zampata vincente.

Il tabellino

(25-17; 27-29; 27-25; 25-23)

Farmacia Sebastiani: Acquafredda, Barbetta, Berardi, Chiarini, Di Girolamo, Di Luzio, Di Marcantonio, Ferretti, Passeri, Raciti, Sammassimo, Tulliani. Allenatore: Caporale.

Ceteas Montesilvano: Albano, Caporella, Castellano, Cilli, Cordoma, Crudeli, D'Andrea, De Massis, Di Benedetto, Di Carlo, Faieta, Garibaldi, Mattucci. Allenatore: Vallescura.

Arbitro: Agati.