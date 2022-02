Volley, riparte la stagione: doppio impegno per la Farmacia Sebastiani Spoltore

Riparte finalmente anche la pallavolo. Torna in campo la Farmacia Sebastiani Spoltore dopo la pausa dovuta impennata dei casi legati al Covid riprende il campionato femminile di Serie D. Le lupe ospiteranno la Virtus Teramo, seconda forza del campionato. Si gioca domenica 20 febbraio alle 19 al ‘PalaNora’ di Santa Teresa. Subito un banco di prova importante per le ragazze di coach Sergio Peluso che hanno sempre continuato a svolgere gli allenamenti anche durante la sosta del campionato, riuscendo anche se in condizioni non ottimali a svolgere un buon lavoro.

“Non sarà facile per nessuna formazione riprendere il cammino dopo uno stop così lungo – commenta il presidente del sodalizio Mirko Di Cesare – tantomeno sarà facile per noi affrontare Teramo, seconda forza del campionato, che in campionato ha conquistato otto vittorie su nove gare. Cercheremo comunque con tutte le forze di mettere in difficoltà le nostre avversarie ”.

Sempre domenica, alle ore 16, in campo la formazione di Seconda Divisione. Anche qui di giocherà al ‘PalaNora’ con la formazione di Arturo Caporale impegnata contro Gada Volley Pescara 3. Un solo punto divide le due formazioni in classica: lupe in terzultima posizione a quota 5, Pescara in quartultima posizione in coabitazione con la Ceteas Montesilvano.