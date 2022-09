Volley: un'altra novità per la Mediterranea Spoltore

Ennesima novità in casa Mediterranea Volley Spoltore: il team del presidente Mirko Di Cesare ha annunciato l’arrivo della centrale Alessia Cinosi. Classe 1999 nel suo curriculum le esperienze con Sambuceto Volley, Sambuco Volley, Dannunziana e Scafa. A Spoltore troverà sua sorella Greta. "Sono molto contenta. Finalmente per la prima volta riuscirò a giocare con mia sorella, cosa che fin qui non è mai stato possibile" le prime parole della forte centrale. "Ora finalmente le nostre strade si incrociano, sarà una bellissima esperienza. Trovo un bel gruppo che mi ha accolto benissimo. Quando ho affrontato Spoltore da avversaria ho sempre ammirato il lato combattivo, di chi non molla mai, del roster. Sono convinta che potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

Nei giorni scorsi era stato presentato anche il nuovo libero Alessandra Gasbarri. Classe 1997, scuola Antoniana, dove ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Dannunziana. "C’è grande soddisfazione nell’arrivare in una realtà come Spoltore. Si è aperta questa opportunità e non ci ho pensato su due volte" dice la neoarrivata. "Ringrazio mister Andrea Di Nardo e il presidente Mirko Di Cesare per la fiducia. Non vedo l'ora di iniziare. Qui ho trovato subito un bellissimo ambiente con delle ragazze che mi hanno accolto con grande affetto".