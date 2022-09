Volley mercato: Ayla Del Piano alla Mediterranea Volley

Ayla Del Piano vestirà la maglia della Mediterranea Volley Spoltore nella stagione 2022-23. Tanta qualità ed efficacia per la schiacciatrice classe 2001, che va ad impreziosire il reparto della formazione giallonera a disposizione di Andrea Di Nardo per il prossimo campionato di Serie D. Ayla è cresciuta nella Polisportiva Francavilla prima di passare alla Dannunziana Pescara dove ha disputato diversi campionati di D. Nella passata stagione si è allenata con la formazione che ha militato nel campionato di B2 senza però mai giocare per motivi personali.

“Spoltore è la situazione perfetta per una giocatrice. Sono contenta di essere qui, già da un paio di anni ci eravamo parlati ed avevamo deciso di incrociare le nostre strade. Poi le cose sono andate diversamente. Quest’anno finalmente il ‘matrimonio’ è andato a buon fine. Ringrazio la società nella persona del presidente Mirko Di Cesare e il tecnico Di Nardo per la fiducia. Il mio obiettivo è far bene ed aiutare la squadra“.