Volley mercato: altro rinforzo per la Mediterranea Volley

E’ Chiara Apostumo il secondo volto nuovo della Mediterranea Volley Spoltore-Farmacia Sebastiani. Terza avventura in terra spoltorese per la banda classe 1998. Cresciuta proprio nelle fila della Mediterranea e poi passata alla Dannunziana. Successivamente il ritorno e poi l'approdo alla Robur Pescara. Ora la terza parentesi.

"Sono contenta di essere tornata" le sue prim parole dopo le foto di rito. "Per me è come tornare nella casa natale dove c'è il mio cuore. Conosco bene l'ambiente e sono convita di poter crescere ulteriormente". Un altro innesto importante, dopo l'arrivo di Ayla Del Piano, per il roster del coach Andrea Di Nardo che permette di alzare ulteriormente l'asticella.