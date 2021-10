Volley, tris di acquisti per la Farmacia Sebastiani: arrivano Casimiri, Paris e Semola

Tris di acquisti per la Farmacia Sebastiani Volley di Spoltore: arrivano Alessia Casimiri, Ilaria Paris e Alessia Semola. Per la squadra di pallavolo si tratta di tre importanti innesti in vista delle prossime partite di Serie D. Come riporta Spoltore Notizie, Casimiri lo scorso anno era in prestito alla Ceteas Montesilvano ed è stata prelevata dalla Robur Pescara, mentre Semola e Paris arrivano in prestito dalla Dannunziana Pescara.

Le prime due hanno già esordito domenica scorsa a Tortoreto in occasione del primo turno, mentre Paris sta recuperando da un infortunio e quindi anche domani, 31 ottobre, sarà out per la seconda di campionato contro Chieti.