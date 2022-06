Volley Città Sant'Angelo, un'annata piena di successi

Annata sportiva travolgente per la Volley Città Sant’Angelo che, dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, è tornata a giocare e, soprattutto, a vincere.



Gli atleti, dai più piccoli ai più grandi, hanno portato a casa diversi trofei, a partire da quello regionale under 12 e da quello regionale campionato Csen per la squadra over. Le ragazze della serie D, invece, hanno conquistato i play off validi per la promozione in C . Il giocatore Michele Cacace, della squadra over, invece, si è aggiudicato il trofeo per migliore giocatore in campo. Mai successo nella nostra piccola realtà sportiva angolana.



Il presidente della Volley Città Sant’Angelo, Giovanni Tusa, si definisce "entusiasta ed orgoglioso di tutti i giocatori e degli allenatori e ringrazia gli sponsor che hanno contribuito a raggiungere tali importanti risultati".