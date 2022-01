Farmacia Sebastiani Spoltore ko nel derby contro Città Sant'Angelo

Farmacia Sebastiani Volley sconfitta a Città Sant'Angelo. Nella nona giornata del campionato di Serie D dunque Città Sant'Angelo batte Spoltore 3-0. Ripresa di campionato amara per il roster di Sergio Peluso che deve arrendersi alla formazione angolana, al termine di un match che comunque ha visto le 'lupe mannare' sempre in gara.

Il primo set è stato molto equilibrato con le spoltoresi che per la verità hanno un po' sorpreso le angolane, apparse meno efficaci del solito nel trovare le giuste soluzioni d'attacco, ma alla fine le padroni di casa chiudono in proprio favore il parziale ai vantaggi: 26-24. Nel secondo set le angolane si sono rivelate più ciniche e in grado di gestire la situazione. Ne è così scaturito è stato un 25-18 senza troppi appelli e il conseguente 2-0. Terzo set che in avvio ha visto ancora le lupe mannare in confusione anche se con il passare dei minuti finalmente è arrivata la reazione che sembrava poter riaprire il match. Nel finale però le ragazze di Girone hanno piazzato l'allungo decisivo e il 25-19 che ha decretato il 3-0 conclusivo. Alla luce dei risultati di ieri Spoltore si ritrova in penultima posizione a quota dieci punti, a +3 su Pineto e -3 da Tortoreto e Chieti. Domenica 16 gennaio al 'PalaNora', scontro diretto proprio con Viva Volley Tortoreto. Una gara da vincere a tutti i costi.

Il tabellino

Volley Città Sant'Angelo: Bompensa, Cianciotta, Core (L), D'Amico, D'Aviero, D'Intino, Galli, Giacinto, Luciani, Ruggieri, Tontodimamma. Allenatore: Donatello Girone

Farmacia Sebastiani Spoltore: Aceto, Berardi, Casimiri, Cinosi, Damiani R., Damiani S., De Filippo, Di Marcantonio, Lobolo, Odorisio, Panza, Paris, Raciti C., Raciti M., Tulliani. Allenatore: Sergio Peluso

Arbitro: Carlo Di Valentino