La Farmacia Sebastiani chiude col botto: vittoria netta sull'Antoniana Volley (3-0)

La Farmacia Sebastiani saluta i tifosi nel migliore: con una vittoria netta, la quarta consecutiva, schiacciante e mai in discussione ai danni dell'Antoniana Volley (3-0). Ci tenevano a chiudere in bellezza le lupe. E lo hanno dimostrato nell’ultimo atto di una stagione che le ha viste conquistare la salvezza con tre giornate di anticipo.

La prima, storica stagione in Serie D si chiude come meglio non si poteva sperare. Dopo un avvio punto a punto, sono le padrone di casa a portarsi avanti grazie a Odorisio, Damiani e Aceto, protagoniste di attacchi vincenti. Spoltore continua ad incrementare di un break ad ogni turno di servizio fino ad arrivare al 18-10. Allungano ancora le giallonere che chiudono poi il set sul punteggio di 25-14.

Nel secondo set invece sono le ospiti a rompere la fase di equilibrio. Dopo il time-out chiamato da coach Peluso è immediata la replica delle spoltoresi che si riportano sotto: 12-13. Ancora degli ottimi attacchi rilanciano le locali che allungando e chiudono sul 25-21. Nel terzo set, ancora Spoltore a dominare il gioco e prendere il largo. L'Antoniana prova una timida reazione ma lo stato di grazia delle 'lupe' hanno subito spento la possibilità di una rimonta: finisce 25-19.

Si chiude dunque con una netta vittoria la stagione del roster di Sergio Peluso e da questa base si ripartirà per la prossima stagione. "Sono molto contenta di come è andata questa ultima partita, so che abbiamo dato il massimo, come facciamo sempre" le parole a fine gara di Caterina Raciti, che aggiunge: "È stato un campionato ricco di emozioni, che mi ha permesso di crescere e migliorare. Ho avuto l' opportunità di giocare insieme ad una squadra formata da ragazze dove la voglia di vincere e lottare è l'obbiettivo comune che ci ha portato al raggiungimento di un grande traguardo. Mi dispiace che per alcune di noi questo percorso si è concluso, ma spero che il legame creato tra la squadra resterà vivo anche per la stagione successiva".

Il tabellino

Farmacia Sebastiani Antoniana Volley 3-0 25/14; 25/21; 25/19

Farmacia Sebastiani: Tulliani, Raciti C., Cinosi, Berardi G., De Filippo, Panza, Raciti M., Di Marcantonio, Damiani R., Casimiri, Aceto, Odorisio. Allenatore: Peluso.

Antoniana Volley: Clissa, Della Martora, Di Felice, Di Toro, Francescucci, Girolimetti, Hondy, Iuzzolino, Mangifesta, Maurizio. Allenatore: Parfumi.

Arbitro: Bucci.