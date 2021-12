Sebastiani Volley Spoltore ko, Montesilvano vince in rimonta: 2-3

La Farmacia Sebastiani Volley cade al PalaNora dopo essere stata in vantaggio 2-0. La Ceteas Montesilvano passa al tie-break nell'ottava giornata del campionato di serie D. Una rimonta che fa male anche perché i primi due set sono stati praticamente perfetti, con le giallonere che hanno giocato una pallavolo di altissimo livello, evidenziando una netta superiorità. Metà match giocato con grande coraggio, orgoglio, voglia di strappare la vittoria su una diretta rivale e dimostrare che la posizione in classifica non rispecchia i veri valori tecnici del roster. Tutto bene fino al 2-0, poi nel terzo parziale invece di incrementare le energie le 'lupe mannare' hanno trasmesso la solita paura di vincere culminata con la beffa finale.

Il primo set è stato conquistato con caparbietà, un 25-14 che ha rinfrancato le spoltoresi. Il 25-22 del secondo parziale è stato una naturale conseguenza dell’1-0. Anche il terzo set poteva concludersi appannaggio delle giallonere, con il parziale che si è giocato sul filo dell'equilibrio. Ceteas ha avuto però uno scatto d’orgoglio e ha dimezzato lo svantaggio con un 25-21 pieno di grinta. Nel quarto set si è ripetuto lo stesso copione: parziale molto equilibrato che si è concluso con lo scatto finale delle montesilvanesi. Il quinto set è stato meno equilibrato, come confermato dal 15-9 in favore della Ceteas. Ora c'è la pausa natalizia e ci sarà tempo per metabolizzare la sconfitta, che in ogni caso ha dato un punticino che permette comunque di muovere la classifica. Bisognerà resettare al più presto questa prima parte di stagione e ripartire con maggiore certezze. La classifica vede le spoltoresi al penultimo posto, ma a soli tre punti da Tortoreto, Città Sant'Angelo e Chieti, e quattro dalla stessa Ceteas. Il campionato è ancora aperto, nulla è ancora perduto.

Il tabellino

Farmacia Sebastiani Volley Ceteas Montesilvano 2-3 (25-14;25-22; 21-25; 23-25; 9-15)

Farmacia Sebastiani Volley: Aceto, Casimiri (L2), Cinosi, Damiani R., Damiani S., De Filippo, Di Marcantonio, Lobolo, Odorisio, Panza (L1), Paris, Raciti C., Raciti M., Semola. Allenatore: Sergio Peluso

Ceteas Montesilvano: Bratti, Caravaggio, Ceci, Ciardelli, Dell'Elce, Di Flaviano (L2), Di Giacomo, Di Tillio, Pennese, Salvatorelli (L1), Sericoli, Shameti, Stets, Tria. Allenatore: Lili Ztvetkova

Arbitro: Alessandro Molina