Sorpresa a Piazza Salotto, c'è la star del volley Andrea Lucchetta: "Questa città è bellissima"

Andrea Lucchetta, uno dei più grandi pallavolisti di tutti i tempi, è spuntato oggi a sorpresa in piazza Salotto. Difficile non notare la sua statura e il suo famosissimo ciuffo, che resiste al tempo che passa. L'ex Azzurro della generazione di fenomeni del volley (un campionato europeo 1989, un campionato del mondo 1990 e 3 World League consecutive, dal 1990 al 1992) è stato riconosciuto e fermato da tanti per un selfie, una foto ricordo, un autografo. Poi è entrato nel villaggio della Fipav per palleggiare con i ragazzi e le ragazze presenti, fermandosi con tutti per consigli tecnici e complimenti. Un campione di umiltà e disponibilità, Lucchetta, oggi commentatore del volley per Raisport, è stato il testimonial della Federazione Italiana Pallavolo e del Comitato regionale in occasione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale che si svolge in Italia dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale.

Il comitato regionale Fipav ha allestito un'area Volley S3 destinata ad ospitare 2 campi da Volley S3 e 2 gazebo che verranno utilizzati per distribuire gadget e materiale informativo relativi al Progetto Volley S3, All Togheter We Can Spike. All’interno dei due campi da gioco si svolgono gare di Volley S3, 2 contro 2 o 3 contro 3, che consiste in una attività ludico motoria, non competitiva, gestita da appositi istruttori tesserati con la Federazione Italiana Pallavolo in qualità di Smart Coach.