Sorpresa a Penne: c'è Julio Velasco in città

"Questa mattina ho incontrato Julio Velasco, attuale tecnico giovanile della federazione italiana di pallavolo. Con il presidente regionale FIPAV, Fabio Di Camillo, infatti, abbiamo programmato un evento nel nostro Palasport di Contrada Campetto. Ne ho parlato con l'assessore allo sport Emidio Camplese per avviare l'organizzazione dopo gli europei Under 20 maschili. L'iniziativa ha un obiettivo: promuovere il nostro territorio. Noi ci siamo". Con queste parole postate su Facebook assieme ad una foto in cui posa sorridente con un monumento dello sport mondiale, e in particolare del volley, come Julio Velasco, il sindaco di Penne Gilberto Petrucci mostra ai suoi concittadini l'ospite d'onore ricevuto oggi in città.

Il pluridecorato Velasco - 3 Europei, 2 Mondiali, 5 World League - è in Abruzzo perché nei prossimi giorni a Vasto e a Montesilvano inizieranno i campionati europei Under 20 maschili di pallavolo, in programma dal 17 al 25 settembre. A evento concluso, gli amministratori pennesi incontreranno Velasco e i membri della FederVolley per mettere in piedi un evento internazionale di pallavolo nel palazzetto della città vestina.

Finali al Palaroma

Tutte le gare della fase a pool e le semfinali e finali 5°-8° posto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Tutti gli interessati ad assistere alle semifinali e alle finali in programma a Montesilvano sabato 24 e domenica 25 settembre potranno acquistare i tagliandi al seguente link: https://fipav.mybookingplatform.it/prenotazione. Nelle altre giornate di gare, invece, l'accesso agli impianti è gratuito.