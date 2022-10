Debutto amaro per la Farmacia Sebastiani Volley Spoltore

Sconfitta all'esordio per a Farmacia Sebastiani Volley. Nella palestra di via Nora, a Santa Teresa, Volley Junior Ortona batte Spoltore 3-0 nella prima giornata di campionato. Nel primo set le lupe, dopo un inizio poco brillante, arrivano a contendere la leadership del match alle rivali fino al 23esimo punto, momento dopo il quale il roster ortonese fa valere il suo cinismo andando a imporsi 25-23. Il secondo set si apre sulla falsariga del primo parziale. Ancora male in apertura Spoltore, ma poi le lupe sono salite di intensità e si giocano il set punto su punto fino al 22 pari.

Come accaduto però nel primo set le spoltoresi crollano nel momento decisivo lasciando così il secondo punto alla formazione di Stefano Schiavone. Il terzo ed ultimo parziale vede nuovamente le padrone di casa sbagliare troppo. Spoltore questa volta solo in parte riesce a dare l’illusione di una possibile rimonta. Il recupero però non avviene perché Ortona ritrova subito muro e concretezza spazzando via le residue speranze giallo-nere. Il terzo set, quindi, termina sul 25-17.

Sabato 29 ottobre, per la seconda giornata, trasferta pescarese contro Gada Pescara Project per cercare il riscatto.

Farmacia Sebastiani Spoltore - Volley Junior Ortona 0-3 (23-25; 22-25; 17-25)

Farmacia Sebastiani: Apostumo, Berardi, Cinosi A., Cirone, Damiani R., Damiani S., Di Marcantonio, Gasbarri, Iezzi, Odorioso, Pestilli, Raciti C.,Raciti M., Tulliani. Allenatore: Andrea Di Nardo. 2° allenatore: Giada Di Muzio V

olley Junior Ortona: Aster, Bernava, Camisa, D'Alleva, D'Angelo, De Luca, Di Micoli, Di Nenno, Paolini, Pellegrini, Santurbano, Titone, Verì. Allenatore: Stefano Schiavone. 2° allenatore: Sara Ortolano

Arbitro: Anna Finucci