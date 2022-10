Farmacia Sebastiani Volley Spoltore, arriva Pestilli

Nuovo innesto in casa Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. Arriva a disposizione di coach Andrea Di Nardo, nel ruolo di banda, Valeria Pestilli. Classe 1993, Valeria inizia a giocare a pallavolo fin da giovanissima nella sua città a Celano. Poi il trasferimento ad Aielli, il ritorno a Celano, San Benedetto dei Marsi, Roma, Casal Bertone, Pescara, Pineto, Penne, Città Sant’Angelo e infine l’arrivo a Spoltore. “Ringrazio il direttore tecnico Stefano Schiavone, il presidente Mirko Di Cesare e Mario Cappelluti, per avermi voluta qui. Spero di poter dare il massimo per aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile. Ho trovato un gruppo molto affiatato e tanto entusiasmo. Presupposti ideali per una stagione importante”.