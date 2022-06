Farmacia Sebastiani Volley chiude con una vittoria la prima stagione in serie D

Vittoria al tie-break per la Farmacia Sebastiani Spoltore in quel di Pescara. Nella palestra comunale Colle Pineta finisce 3-2 per le giallonere ospiti contro la Dannunziana. Partita gradevole ben diretta da Giuseppe Agati. Con la salvezza ormai in cassaforte la coach Peluso ha la possibilità di ruotare tutto il roster ed iniziare così anche a studiare alternative per la stagione prossima.

Assenti, Maria Cristina Racinti e Raffaella Damiani, Spoltore in campo con Berardi al palleggio, Di Marcantonio opposta, centrali De Filippo e Odorisio, bande Aceto e Iezzi. Primo set a senso unico che le ospiti portano a casa senza particolari problemi (20/25).

Nel secondo set, palleggiatrice Semola, bande Cinosi e Aceto, centrali De Filippo e Odorisio, libero Panza, opposta, Sara Damiani. Gioco iniziato non nel migliore dei modi per Spoltore che prova la rimonta. Peluso richiama Cinosi per Di Marcantonio ma l’inerzia del set non cambia e Pescara conquista il punto (25-15).

Cambia invece l’inerzia nel successivo, quando con la formazione tipo le lupe si portano sul 2-1 (18/25). Nel quarto set dentro Caterina Raciti. Un set partito in sordina, poi recuperato ma diversi errori nella fase cruciale del gioco hanno indirizzato la sfida in favore delle padrone in casa (25/20). Nel quinto set Tulliani in battuta è subito 5/0 per Spoltore. Pescara prova a rientrare ma questa volta le spoltoresi non si fanno sorprendere e chiudono il tie-break in proprio favore (12/15).

“La partita è andata in modo altalenante. Buono il primo set. Poi abbiamo commessi tanti errori che hanno permesso a Pescara di conquistare due set. Punti che abbiamo regalato in maniera abbastanza clamorosa noi”, il commento di Laura Di Marcantonio, che tira le somme del suo primo campionato in D: “all’inizio non mi sentivo pronta, ho avuto timore, però poi con il passare del tempo mi sono calata nella parte. So che posso e devo dare di più. La partita era iniziata benissimo, abbiamo messo molta testa in campo senza sottovalutare le avversarie, cosa che successivamente non è accaduta nel secondo e quarto set”.

Giulia Tulliani: “Siamo riuscite a portare a casa questa partita abbastanza altalenante giocando di squadra senza abbatterci. Ho la fortuna di aver trovato un gruppo fantastico, tanto da non farmi sentire ‘l’ultima’. Vengo da una seconda divisione ed essere convocata in serie D per me è un onore. A livello di ansia riesco a gestirla abbastanza bene, riesco a mantenere la tensione, ma molto probabilmente questo è grazie alle mie partite passate e alla mia esperienza”.

Il tabellino

Dannunziana Volley - Farmacia Sebastiani 2-3

(20/25; 25/15; 18/25; 25/20; 12/15)

Dannunziana: Vernava, Borzi, Cavicchia, Coletta, D’Amore, Di Giambattista, Di Pierdomenico, Giammartino, Mezzanotte, Pietrantonio, Ricicla, Santarelli, Scali, Sharofi. Dir. Acc: Roberto Timperio

Farmacia Sebastiani: Aceto, Berardi G., Casimiri, Cinosi, Damiani S., De Filippo, Di Marcantonio, Iezzi, Odorisio, Panza, Raciti C., Semola, Tulliani. Allenatore: Sergio Peluso

Arbitro: Giuseppe Agati