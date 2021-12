Farmacia Sebastiani Volley, l'Under 16 corsara a Pescara

La Farmacia Sebastiani Volley di coach Giada Di Muzio si sbarazza anche della Dannunziana con un secco 3-0 (25-15, 25-8, 25-12). Seconda vittoria consecutiva in appena tre giorni per le ‘lupette’ dell’Under16 che si sono imposte al ‘Colle Pineta’ di Pescara nel recupero della terza giornata. Le spoltoresi hanno messo in mostra non solo un’ottima pallavolo, ma soprattutto sono apparse molto determinate, non concedendo quei cali di tensione che avevano caratterizzato invece le recenti uscite.

Spoltore ha messo subito in crisi Pescara che ha perso fin da subito terreno. Le ragazze di coach Di Muzio si sono prese il set in maniera netta e inequivocabile (25-15). Nella seconda frazione la musica non cambia, Spoltore non regala nulla fin dall'inizio e dilaga anche in questa frazione (25-8). Sulla falsariga dei due precedenti anche l'ultimo set (25-12). Grazie a questa vittoria Farmacia Sebastiani Volley sale a quota sei punti scavalcando in classifica l’Altino Volley

Il tabellino

Dannunziana Ferrini-Farmacia Sebastiani Spoltore 0-3 (15-25; 8-25; 12-25)

Dannunziana Ferrini: 18 Eliza Asambaeva; 19 Lara Brunetti; 25 Adriana Chicchirichi; 26 Monica Angel Corpuz; 22 Mihaela Alexandra Cristescu; Chiara Di Nicola; 8 Caterina Di Stante; 4 Camilla Farchione; 30 Fausta Ojo; Gioia Ojo; 7 Anna Pietrantonio; 10 Isabella Sala; 1 Sofia Sassi; 9 Chiara Sharofi; Sofia Tomassetti (L2). Allenatore: Lorenzo Iezzi

Farmacia Sebastiani Spoltore: 12 Benedetta Berardi (L1); 32 Giulia Berardi; Sofia Cappelluti; 70 Aurora Colucci; 3 Ludovica De Filippo; 17 Claudia De Ritis; 9 Desiree Di Luzio; 14 Laura Di Marcantonio; 20 Caterina Raciti; 6 Lucrezia Roganti. Allenatore: Giada Di Muzio

Arbitro: Giulia Zappacosta