Sergio Peluso non è più l'allenatore della Farmacia Sebastiani Volley

Sergio Peluso lascia la guida tecnica della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. "Prendiamo atto della volontà di coach Sergio Peluso di non proseguire il rapporto in essere con la nostra società. Nei prossimi giorni si conoscerà il nome del nuovo responsabile della prima squadra. Farmacia Sebastiani ringrazia Sergio Peluso per l’impegno profuso in queste tre stagioni e per gli ottimi risultati raggiuti. Contestualmente auguriamo al coach le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva, e chissà che un giorno le nostre strade non torneranno ad incrociarsi". Si chiude così un capitolo iniziato tre anni fa.

Coach Peluso e la Mediterranea interrompono la loro collaborazione al termine di una stagione che ha regalato alle lupe una storica salvezza nel campionato di Serie D, ottenuta al termine dei play out in condizioni difficili, vuoi per la pandemia che ha stravolto anche in questa stagione i calendari, vuoi per una serie di infortuni che ha falcidiato la rosa giallonera. Proprio di fronte a queste difficoltà coach Peluso ha saputo sopperire lavorando anche con le ragazze più giovani e motivando quelle più esperte fino ad arrivare all'obiettivo prefissato ad inizio stagione. La società di Mirko Di Cesare non si è fatta cogliere di sorpresa dalla decisione dell'allenatore ed ha iniziato subito la ricerca del successore. Nei prossimi giorni sarà emesso un comunicato ufficiale con il quale verrà reso noto il nome del nuovo responsabile tecnico.