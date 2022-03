Farmacia Sebastiani vince il derby contro il Vestina Volley: 3-1

Nel sentitissimo big match tra Farmacia Sebastiani e Vestina Volley a spuntarla sono le padrone di casa per 3-1. Nella decima giornata del campionato di Serie D le lupe mannare davanti al proprio pubblico portano a casa la posta piena, dominando i primi due set e venendo poi costretti al quarto parziale dopo una strenua resistenza da parte della Vestina. Grazie a questa vittoria le lupe si portano a meno tre punti dalla stessa Vestina e meno sei da Città Sant'Angelo. Una partita dura dove Spoltore ha dimostrato di credere nei suoi mezzi vincendo la prima delle finali che attendono il roster di coach Sergio Peluso da qui alla fine della prima parte della stagione. Peluso parte con Damini opposto, Berardi al palleggio, Cinosi seconda schiacciatrice, Aceto S1, Odorisio e Damiani centrali, Panza libero. All'inizio Vestina ha messo in difficoltà le lupe, ma Spoltore ha recuperato e poi fatto suo il set. Secondo parziale molto combattuto con le locali che sono partite bene ma poi si sono fatte raggiungere sul 22 pari. Finale punto su punto ma a spuntarla sono state le giallonere. Nel terzo set dominio assoluto per le ospiti. Odorisio e C. però si sono rifatte ampiamente nell'ultimo e decisivo parziale, deciso da un filotto di battute di Raffaella Damiani che ha permesso di portare a casa il punto decisivo. Bene Sara Damiani e Maria Cristina Raciti in fase di ricezione. Prossima sfida sabato 19 marzo a Montesilvano contro Ceteas.

"Era una partita particolarmente importante per le fasi finali del campionato", le parole di Sara Damiani. "Abbiamo conquistato la vittoria nonostante ci siano stati dei momenti down e abbiamo finalmente dimostrato di saperci riprendere anche nei momenti di difficoltà. Il primo set é andato bene, abbiamo giocato come sappiamo fare e abbiamo chiuso il set con facilità". Così Giulia Berardi: "Il secondo anche é andato abbastanza bene, il problema é stato che una volta in vantaggio ci siamo rilassate un po' troppo, abbiamo iniziato a sbagliare tutte, ma siamo riuscite comunque a riprendere in mano il set e a chiuderlo. Il terzo set secondo me lo abbiamo dato troppo per scontato, le abbiamo lasciate giocare e ci siamo fermate noi, abbiamo iniziato ad accumulare errori su errori ed é questo ciò che ci ha portato a perdere il set. Il quarto lo abbiamo iniziato con la grinta del primo e del secondo e siamo passate subito in vantaggio, abbiamo mantenuto la calma, fatto vedere come sappiamo giocare veramente e con la grinta di voler vincere la partita, ed é proprio ciò che é successo. Nonostante il set perso siamo stata una squadra dall'inizio alla fine, ci siamo tranquillizzate a vicenda nei momenti di tensione e ci siamo date la carica indispensabile per portare a casa i tre punti, una cosa non da poco e che secondo me in questa giornata ha fatto la differenza".

Il tabellino

Farmacia Sebastiani Spoltore-Vestina Volley 3-1 25-16; 27-25; 14-25; 25-16

Farmacia Sebastiani Volley: Aceto; Berardi G.; Casimiri; Cinosi; Damiani R.; Damiani S.; De Filippo; Di Marcantonio; Iezzi; Odorisio; Panza; Raciti M.; Semola. Allenatore: Sergio Peluso

Vestina Volley: Consales, Crisi, Di Gasbarro; Di Marco, Giacomantonio; Leonardis, Lombardo; Marinucci, Nuvolone; Sturba; Turco; Volpe. Allenatore: Massimo Volpe

Arbitro: Michele Bucci