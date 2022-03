Farmacia Sebastiani Spoltore, week-end agrodolce tra Seconda Divisione e Serie D

Week-end agrodolce per la Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. Le lupe nel doppio confronto con Volley Città Sant'Angelo vincono per 3-0 nella sfida valida per la 15esima giornata del campionato di Seconda Divisione, ma perdono (3-0) il match valido per la 18esima giornata del Campionato di Serie D.

Partita praticamente perfetta per la formazione di Arturo Caporale che ha impiegato poco più di un'ora per avere la meglio sulla formazione avversaria. Buona turnazione del roster di casa che praticamente riesce a impiegare tutta la rosa disponibile in un match che non ha regalato brutte sorprese: bene in battuta e in ricezione. Spoltore con questa vittoria sale in classifica al quarto posto e a fine gara c'è tempo di festeggiare anche il compleanno di Passeri.

Non bene invece la formazione di Serie D che si è dovuta arrendere dopo un'ora e quarantacinque minuti di gioco alle avversarie. Primo set molto equilibrato che si è giocato punto su punto fino al 14-16. Poi alcuni errori in battuta e in ricezione hanno indirizzato il set in favore delle ospiti. Sulla stessa falsariga anche il secondo quarto: le 'lupe' si sono trovate avanti fino al 10-7, poi una serie di errori hanno permesso alle angolane di andare avanti: dal 10-11 al 19-25 finale. Nell'ultimo set si gioca punto su punto fino al 7 pari. Poi le ospiti allungano fino all'11-20. Spoltore ci crede e con una serie di battute rientra fino 21-23 ma alla fine si devono arrendere al roster di Bernabei. Spoltore rimane in settima posizione a quota 18 punti mentre Città Sant'Angelo allunga e stacca le giallonere (22 punti).

Campionato Seconda Divisione

Farmacia Sebastiani - Volley Città Sant'Angelo 3-0 (25-13; 25-18; 25-17)

Farmacia Sebastiani: Aiello, Barbetta, Chiarini, Colucci, Di Benedetto, Di Girolamo, Di Marcantonio, Mastrangelo, Passeri, Raciti C., Sammassimo, Semola. Allenatore: Arturo Caporale. Vice allenatore: Giada Di Muzio Volley

Città Sant'Angelo: Cervone, Cilli, Comignani, Listorti, Marzuoli, Mustafaj, Palazzo, Pasti. Allenatore: Carlo Bernabei

Arbitro: Dario Sabatini

Segnapunti: Giorgio Pavone

Campionato Serie D femminile

Farmacia Sebastiani Spoltore Volley Città Sant'Angelo 0-3 (17-25; 19-25; 21-25)

Farmacia Sebastiani: Volaj, Raciti C., Cinosi, Berardi, De Filippo, Damiani S., Panza, Semola, Raciti M.C., Damiani R., Casimiri, Aceto, Odorisio, Iezzi. Allenatore: Sergio Peluso

Volley Città Sant'Angelo: D'Avierio, Cianciotta, Bompensa, D'Amico, Capuano, Core, Balducci, Laudadio, Galli, Luciani, Ruggieri, D'Intino. Allenatore: Donatello Girone

Arbitro: Dario Sabatini

Segnapunti: Giorgio Pavone