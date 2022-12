Farmacia Sebastiani Spoltore ok a Vasto

La Farmacia Sebastiani Volley vince 3-1 (20-25: 29-27; 20-25; 16-25) nella settima giornata del campionato di Serie D a Vasto. Terza vittoria consecutiva per il roster di Andrea Di Nardo che si porta così in terza posizione a meno due punti dall’Antoniana, che, il prossimo 15 gennaio, le ‘Lupe’ affronteranno al ‘PalaElettra’. Il saper salire di intensità nei momenti che contavano e la capacità di trovare le giuste soluzioni, anche qualitative, per ovviare a qualche piccolo calo di intensità, sono state le armi con cui le ‘Lupe’ sono riuscite a domare le vastesi. Di Nardo manda in campo Pestilli, Sara Damiani, Berardi, Raffaella Damiani, Cirone, Alessia Cinosi e Gasbarri libero. Sarà questo il sestetto base per gran parte del match. Le spoltoresi hanno regalato poco o nulla alle avversarie rispetto alle precedenti gare: difesa solida e pochissimi errori in battuta.

Bene le prestazioni di Sara Damiani, al rientro dopo l’infortunio, Berardi e Gasbarri. “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento di tutta la squadra. Si è creata una bellissima atmosfera. Le ragazze sono state molto unite e non hanno mai mollato”, il commento a fine gara di coach Di Nardo. Ora testa all’ultimo impegno prima della pausa natalizia, fra sette giorni al ‘PalaNora’ contro Izzi Il Bello Di Fare Casa per allungare la striscia positiva.

Farmacia Sebastiani-Vasto Volley 3-1 (20-25: 29-27; 20-25; 16-25)

Vasto Volley: Celeste, De Felice, Di Tullio, Ferrara, Fidelibus, Genovesi, Moretta A., Moretta M., Pollutri, Sarchione, Tana, Vinciguerra. Allenatore: Giuseppe Del Fra.

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinosi A., Cinosi G. Cirone, Damiani R., Damiani S., Del Piano, Gasbarri, Panza, Paris, Pestilli, Raciti C., Raciti M. Allenatore: Andrea Di Nardo.

Arbitro: Michelangelo Manes.