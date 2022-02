Farmacia Sebastiani Spoltore, una vittoria dedicata al popolo ucraino

Torna alla vittoria la Farmacia Sebastiani Volley Spoltore, che batte Viva Volley Tortoreto 3-1. Il roster di Sergio Peluso davanti al proprio pubblico raccoglie tre punti fondamentali nella decima giornata del campionato di Serie D femminile. Gara sostanzialmente senza storia con le giallonere in testa dall’inizio alla fine. Con questo successo Spoltore sale in terzultima posizione a quota 10, a un solo punto di distanza proprio dal Tortoreto. Senza Paris, stagione finita per la palleggiatrice a causa dell'infortunio subito domenica scorsa, le ragazze di casa scendono in campo con i colori dell'Ucraina sul volto in segno di solidarietà. Si parte con Berardi al palleggio, Damiani S. opposta, Aceto S1, Cinosi, Odorisio e Damiani R. centrali. Grazie alle battute di Cinosi le locali si portano sul 6-0. Da li in poi le giallonere hanno amministrato e controllato il gioco riuscendo a limitare il ritorno delle ospiti, grazie a una prestazione maiuscola di Aceto Il secondo set parte con un sostanziale equilibrio. Tortoreto ha cambiato formazione e si è giocato punto su punto fino al 10-9 per le locali.

Strappo delle ospiti che si portano sul 15-21, Peluso inserisce Casimiri e Raciti, le 'lupe' si ricompattano e ribaltano il risultato: 26-24. Spoltore parte bene anche nel terzo set ma questa volta è Tortoreto ad avere una importante reazione conquistando il gioco 25-23. Il quarto set si riprende con Cinosi in campo. Spoltore riprende il ritmo martellante ma intorno al sedicesimo punto c'è una flessione. Tortoreto si riporta sul risultato di parità. Coach Peluso striglia le sue ragazze che tornano nuovamente a costruire gioco. Aceto e Damiani R. hanno fatto la voce grossa ed hanno trascinato la squadra alla meritata terza vittoria stagionale.

Vittoria per l'Ucraina

"Non posso nascondere l'entusiasmo - il commento a caldo di coach Peluso-. La partita era delicata, l'assenza di Paris ci ha destabilizzato. L'infortunio della settimana scorsa ha segnato un po' tutte le ragazze. Ma qualcosa rispetto alla gare precedenti è cambiato. Finalmente siamo diventati una vera famiglia, che rimane unita nei momenti di difficoltà. La reazione stavolta è figlia di una rinascita umana di questa squadra. E' stato bello che giocatrici che hanno avuto poco spazio in passato oggi hanno dato un grande contributo, vedi Casimiri, Maria Cristina Raciti e Cinosi. Prendiamo questi tre punti -conclude il tecnico spoltorese- e finalmente muoviamo la classifica. Siamo scesi con i colori dell'Ucraina sul volto e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Siamo vicini al popolo ucraino, e seppur piccolo, vogliamo dare un segnale".

Il tabellino

Farmacia Sebastiani Spoltore - Viva Volley Tortoreto 3-1 (25-21; 26-24; 23-25; 25-23)

Farmacia Sebastiani: Aceto, Berardi, Casimiri, Cinosi, Damiani R., Damiani S., Odorisio, Panza, Raciti C., Raciti M. Allenatore: Sergio Peluso. Secondo allenatore: Giorgio Pavone.

Viva Volley Tortoreto: Caputo, Catarra, Ciavatta, Cocchiola, Coccia, Di Blasio, Fadani, Gualà, Leli, Manolache, Ottolini, Palmieri, Rocchetti, Pulsoni, Rinaldi. Allenatore: Claudio De Santis.

Arbitro: Villa Santina.