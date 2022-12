Terza vittoria stagionale per la Farmacia Sebastiani Spoltore che al Palanora supera Pescara Project 3-1, nella sesta giornata del campionato di Serie D femminile. Coach Di Nardo deve rinunciare a Iezzi, out per un problema alla caviglia, e Odorisio a mezzo servizio. Rientrano a pieno regime Del Piano e Paris, che sfoggiano un'ottima prestazione al pari di Pestilli, Cinosi, Gasbarri, Damiani R e Cirone. Le lupe scendono in campo con Damiani, Raciti, Cinosi, Berardi, Pestilli, Cirone e Gasbarri libero. Poli risponde con Recchia, Connestari, Remigio, Ciannamea, Tartaglione, De Angelis e Bonetti libero.

Nel primo set si viaggia sul filo dell'equilibrio. Un ace di Pestilli porta a +2 Spoltore (7-5). Raffaella Damiani riporta ancora avanti Spoltore: prima con una schiacciata e poi costringendo all'errore le pescaresi (10-8). Cinosi e Pestilli rispondono alle offensive delle ospiti che comunque restano sempre in gioco. Il set si chiude con un doppio errore in battuta di Pescara e Spoltore conquista il primo gioco (25-23). Più agevole il secondo set. Di Nardo cambia Berardi con Paris. Pestilli mette subito la freccia (5-1) con tre punti e poi mette a segno quattro ace fino a portare le giallonere sul 15-4. Rientra Del Piano per Pestilli. Il set scivola via senza grandi sussulti e Spoltore si porta sul 2-0 (25-10). Il terzo set si apre con Pescara subito avanti. Spoltore allenta la presa e sbaglia troppo. Cinosi e Pestilli provano a scuotere le compagne ma senza successo. Pescara chiude sul 25-22.

Dopo la strigliata di coach Di Nardo Spoltore nel quarto set riprende il ritmo e incalza le pescaresi. Si viaggia sul filo della parità. Cinosi realizza due punti e stacca (10-8). Entra anche capitan Odorisio a dare man forte. Damiani e la stessa Odorisio con il muro fermano Pescara e poi ci pensa Pestilli a mettere la parola fine alla gara dopo un'ora e quarantacinque minuti di gioco. Grazie a questo successo Farmacia Sebastiani sale in quarta posizione (8punti) ma con una gara in meno rispetto a Chieti (10 punti). E domenica prossima in quel di Vasto bisognerà sfoderare una prestazione perfetta limitando al massimo gli errori per cercare di agguantare la terza piazza.

Farmacia Sebastiani Volley: Apostumo, Berardi G., Cinosi, Cirone, Damiani R., Damiani S., Del Piano, Gasbarri (L1), Odorisio, Panza (L2), Parisi, Pestilli, Raciti C., Raciti M. Allenatore: Andrea Di Nardo.

Pescara Project: Appignani, Bonetti (L1), Ciannamea, Connestati, De Angelis, Di Nunzio, Racchia, Remigio, Sala, Tartaglione, Terrenzio. Allenatore: Emmanuel Poli.

Arbitro: Alessandro Molina.