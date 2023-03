La Farmacia Sebastiani Spoltore vince e vede i play-off

La Farmacia Sebastiani Spoltore batte al tie-break la capolista Vasto nella 16esima giornata del campionato di Serie D, e mette una serie ipoteca sui play-off promozione. Partita dai due volti che ha vissuto anche momenti drammatici quando, al termine del quarto set, la palleggiatrice di casa Ilaria Paris ha avuto un mancamento. Minuti concitati e interminabili con la Paris a terra priva di sensi. Dopo diversi minuti la ragazza ha ripreso conoscenza ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118 giunti sul posto. Tornando alla gara è stata un match ricco di contenuti tecnici tra due squadre che hanno dimostrato di meritare le rispettive posizioni di classifica. Una serata di gran spolvero per le padroni di casa che, impeccabili in ogni fondamentale e spinte da una monumentale Sara Damiani, non hanno lasciato scampo a Vasto che sembrava, almeno nei primi due set, non pervenuta. E dire che la partenza delle ragazze di Del Fra era stata poi così male. Nei primi due parziali non c'è stata praticamente storia. Coach Andrea Di Nardo aveva preparato la partita perfetta e le ragazze avevano rispettato in pieno i suoi dettami: 25-16 e 25-23 e Spoltore ad un passo da un trionfo senza precedenti. Ma nel terzo set le vastesi sono rientrate con un altro spirito, mentre Spoltore sembrava aver smarrito la bussola. Molti sfortunati errori individuali concentrati nello stesso set hanno contribuito a mettere nei guai le 'Lupe', che sembravano a quel punto essere uscite totalmente dal match. Coach Di Nardo ha provato a mischiare le carte: dentro Del Piano, Raciti, Iezzi e Barardi ma senza fortuna. Inesorabile il parziale: 25-9 per le ospiti. Nel quarto set dopo un avvio ancora sottotono Spoltore rientra. Pestilli e Cinosi martellano, mentre la Paris infila una serie di battute che ha messo in crisi Vasto. Il set è equilibrato ma ancora una volta alcuni errori di troppo premiano le ospiti. Subito dopo la fine del quarto parziale Paris crolla improvvisamente a terra. La partita si ferma e riprenderà solo dopo mezz'ora. Si riparte con Spoltore che ritrova la giusta via e chiude definitivamente il match in proprio favore: 15-8. Un successo che le ragazze dedicano all'amica e che permette a Odorisio e compagne di mantenere la seconda posizione in classifica. Tra sette giorni trasferta a Isernia per continuare a sognare.

Farmacia Sebastiani Vasto Volley 3-2 (25-16; 25-23; 9-25; 21-25; 15-8)

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinosi A, Damiani R, Damiani S, Del Piano, Gasbarri, Iezzi, Odorisio, Paris, Pestilli, Raciti C, Raciti M. Allenatore: Andrea Di Nardo.

Vasto Volley: Di Felice, Di Tullio, Ferrara, Fidelibus, Genovesi, Graziani, Moretta A, Moretta M, Pollutri, Tana. Allenatore: Giuseppe Del Fra.

Arbitro: Simona Perazzetti.