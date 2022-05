La Farmacia Sebastiani Spoltore vince in casa dell'Antoniana e conquista la permanenza in Serie D

Obiettivo raggiunto per la Farmacia Sebastiani Spoltore. Servivano tre punti per raggiungere la salvezza e tre punti sono arrivati. In casa dell'Antoniana Volley, fanalino di coda del girone, Spoltore conquista la vittoria e la matematica certezza delle permanenza in Serie D. La posta in palio era altissima e le ragazze di coach Peluso hanno dimostrato di esserci nei momenti difficili. Durante il riscaldamento Sara Damiani accusa un problema muscolare ed è costretta al forfait. Le giallonere ospiti partono con Aceto, Odorisio, Iezzi, Raciti, Damiani R., Berardi e il libero Panza. L'Antoniana risponde con Clissa, Girolimetti, Mangifesta, Della Martora, Di Toro, Di Felice e il libero Maurizio. Odorisio piazza il primo punto. La partita viaggia sul filo dell'equilibrio sino al 9 pari. Poi Spoltore allunga. L'Antoniana approfitta di un paio di errori delle lupe e arriva sul 18/19 con un punto molto contestato per una doppia non rilevata dall'arbitro. Si va al time-out. Al rientro Raciti firma il punto numero 22. Peluso cambia: fuori Iezzi dentro Cinosi. Pescara sbaglia in battuta e un poi un errore sotto rete: Antoniana 20 Spoltore 25.

Secondo set si ricomincia con le stesse formazioni. Il primo punto è firmato Aceto. Odoriso prima strappa la battuta alle pescaresi ma poi sbaglia la battuta. Aceto per il 2/4. Poi Raffaella Damiani freddissima per due volte sotto rete. Iezzi sigla l'ottavo punto. L'Antoniana si desta e si porta sul 9/6. Dopo il time-out muro di Odorisio per il 9 pari. Due volte Maria Cristina Raciti e poi ancora Odorisio; Aceto piega le mani al muro e Damiani firma il 12/18. Peluso cambia: Semola per Berardi, Di Marcantonio per Iezzi e Caterina Raciti per Aceto. Si chiude con il secondo set ancora in favore delle spoltoresi: 15/25.

Terzo set Spoltore riparte con Odorisio, Iezzi, Aceto, Cinosi, De Filippo, Berardi e Casimiri libero. Pescara con: Iuzzolino, Mangifesta, Di Felice, Clissa, Di Felice, Girolimetti, libero Maurizio. Subito avanti Pescara. Aceto e un errore delle locali riportano il risulta in parità. Una palla fuori dai nove metri viene giudicata dentro dall'arbitro: 3-2 Pescara. Equilibrio fino all'11 pari. Sul 14-11 per Pescara Peluso chiama timeout. Doppio ace di Odorisio. Ancora parità fino al 23 pari, poi due errori regalano il set a Pescara: 23/25

Quarto set subito Spoltore a martellare. Odorisio, Iezzi, Aceto, e un ace di Raciti: 0-4. Ancora Aceto e Odorisio. Pescara sull'1-7 chiama il timeout Pescara. Damiani sottorete è implacabile, Iezzi fa tre ace consecutivi. Peluso chiama i cambi: fuori Iezzi e Berardi dentro Semola e Di Marcantonio. Spoltore c'è e non lascia scampo alle padroni di casa che sotto pressione sbagliano, anche tanto. Chiudono il match Di Marcantonio e Damiani: 16/25 e obiettivo salvezza raggiunto e finalmente può partire la festa.

Il tabellino

Antoniana Volley Farmacia Sebastiani 1-3

20/25; 15/25; 25/23; 16/25

Antoniana: Clissia, Della Martora, Di Felice, Di Toro, Francescucci, Girolimetti, Iuzzolino, Mangifesta, Maurizio. Allenatore: Fabrizio Perfumi.

Farmacia Sebastiani: Raciti C., Cinosi, Berardi G., DE Filippo, Damiani S., Panza, Semola, Raciti M., Di Marcantonio, Damiani R., Casimiri, Aceto, Odorisio, Iezzi. Allenatore: Sergio Peluso.

Arbitro: Michelangelo Manes.