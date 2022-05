Farmacia Sebastiani Spoltore, scattano i play-out

Iniziano oggi i play-out per la Farmacia Sebastiani Spoltore. “L’inattività sarà il principale ostacolo per noi. Giocare dopo due settimane ci ha fatto perdere il ritmo gara. Dobbiamo cercare di recuperare la concentrazione anche perché le formazioni che andremo ad affrontare giocheranno con il coltello tra i denti. La salvezza passerà inevitabilmente da Santa Teresa”.

Esordisce così coach Sergio Peluso a pochi giorni dal primo impegno di questa seconda parte di stagione. “Abbiamo aspettato questa gara a lungo. I nostri punti (9) non devono trarre in inganno. Cominciare da primi del girone non significa nulla. Antoniana e Dannunziana faranno due gare in più. Noi non dobbiamo fare passi falsi nelle quattro sfide che andremo a disputare. Si giocherà fino al 12 giugno e tutto può succedere. La salvezza non è affatto scontata”.

Sul momento della squadra e sul recupero delle infortunate coach Peluso tira un sospiro di sollievo. “Non abbiamo fortunatamente problemi di formazione. A parte Paris, che si è appena operata, tutte le ragazze sono disponibili. Abbiamo dalla nostra anche le giovani ci daranno una mano importante. Puntiamo molto su di loro. La formazione Under16 di Giada Di Muzio è riuscita a conquistare la finale, segno che si sta facendo un ottimo lavoro. Cercheremo di sfruttare il loro entusiasmo per vincere questa battaglia”. Obiettivi per la prossima stagione. “Ad oggi non sappiamo in quale categoria giocheremo, se ancora in D in caso di salvezza, come tutti speriamo, o in Prima Divisione. La nostra società è molto ambiziosa, su questo non ci sono dubbi. Lo si è già visto quando hanno preso il titolo per la Serie D. Il nostro obiettivo è confermare lo zoccolo duro del roster. Il gruppo è affiatato, le ragazze si sono ricompattate dopo un piccolo sbandamento avuto a metà anno. Purtroppo siamo una società che deve fare i conti con delle ‘forze esterne’ su cui non possiamo intervenire Le ragazze crescono, si affacceranno al mondo dell’università e del lavoro. Non possiamo saperlo se rimarranno qui o andranno fuori regione. Nell’ipotesi di questa opzione noi non potremo farci nulla. Il nostro gruppo è una famiglia. Il prossimo anno sarà l’anno della svolta, soprattutto per le più giovani. Molte di loro sono diventate vere pallavoliste agonistiche. Questo è dovuto a un lavoro sinergico di tutto lo staff, tra me, Arturo Caporale e Giada Di Muzio che da coach dell’under16 è stata a fantastica, centrando la finale. E’ un gruppo, questo, che deve svoltare. Io a fine anno parlerò con la società e tireremo le somme”.

Sulla crescita delle giovani infine il tecnico dice: “Bene Ludovica De Filippo, benissimo Giulia Berardi che ha preso le redini della squadra nonostante la giovane età, dopo l’infortunio di Paris. Anche Caterina Raciti e Laura Di Marcantonio hanno fatto vedere le loro grandi qualità” Questo è un gruppo che ho visto crescere. Ragazze che sono partite dall’Under14, per poi approdare all’Under16 e Seconda Divisione. Il Covid purtroppo ci ha fatto lavorare con molta difficoltà, siamo stati spesso senza palestre oltre alla sospensione dei campionati. Quest’anno con la continuità finalmente le ragazze sono riuscite a dimostrare tutto il loro valore”.