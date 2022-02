Farmacia Sebastiani Spoltore, volano le ragazze della Seconda Divisione

Week-end agrodolce per la Farmacia Sebastiani Spoltore che porta a casa un successo importante nel campionato di Seconda Divisione mentre è costretta allo stop in Serie D. Entrambe le gare sono state giocate al PalaNora di Santa Teresa.

In Serie D la formazione di Sergio Peluso si inchina alla capolista Virtus Volley Teramo nella decima giornata di campionato.

Finisce 3-0 per le teramane il match con i parziali di 22-25; 19-25 e 21-25. Teramo sale così a quota 25 punti, al primo posto in classifica in coabitazione con Il Moro. Spoltore invece resta al penultimo posto al pari di Chieti a quota sette punti, a tre lunghezze da Tortoreto. A rendere ancora più amara questa sconfitta l'infortunio accorso a Paris, costretta a lasciare il campo ed essere trasportata in ospedale a bordo di un'ambulanza. Si teme un grave infortunio al ginocchio. Si è parlato di un allarme per i legamenti dell’articolazione. Ne sapremo di più nel corso delle prossime ore, nel frattempo non possiamo che augurarle una prontissima ripresa.

In Seconda Divisione tutto facile per le ragazze di Arturo Caporale. È bastato poco più di un'ora alle Lupe per battere la malcapitata Gada Group Pescara 3, messa al tappeto per 3 set a 0 con gli eloquenti parziali di 25-10, 25-18, 25-21. Dominata la prima frazione dall' inizio alla fine, le lupe hanno fronteggiato al meglio la reazione delle pescaresi nel secondo set. Le giallonere sono state brave a non allentare la tensione anche nell'ultimo e decisivo set portando così a casa una vittoria che permette di salire in quinta posizione, a quota otto in classifica a un solo punto da Sambuceto e tre da Scafa.

I tabellini

Farmacia Sebastiani Virtus Teramo 0-3 22-25; 19-25; 21-25

Farmacia Sebastiani: Aceto: Casimiri; Cinosi; Damiani R.; Damiani S.; De Filippo; Lobolo; Odorisio; Panza; Paris; Raciti C.; Raciti M.; Semola. Allenatore: Peluso.

Farmacia Sebastiani - Gada Volley Pescara 3 3-0 25-10; 25-18; 25-21

Farmacia Sebastiani: Barbetta; Berardi G.; Colucci; Di Benedetto (L1); Di Felice; Di Girolamo (L2); Di Luzio; Raciti M.; Tulliani. Allenatore: Caporale.

Gada Volley Pescara 3: Berardinucci; Calabrese; Cerasoli; Chiaravalloti; Cirillo, Da Silva; De Massis (L1); De Santis; Della Martora; Fantone; Farrara (L2); Masciovecchio; Paccamiccio; Pellegrini (L2); Quaranta; Sacchini; Scarpitti; Saplaviri. Allenatore: Antonellis.

Arbitro: Giuseppe Agati.