Farmacia Sebastiani Spoltore batte Pescara Project con un perentorio 3-0 nella 15esima giornata del girone B di Serie D. Grazie a questo successo le giallonere salgono in seconda posizione, alle spalle della capolista Vasto, cullando sempre più il sogno play off promozione. Nella palestra di via Sacco le ragazze di coach Andrea Di Nardo scendono in campo determinate e concentrate, non dando mai il fianco alle avversarie. Prestazione maiuscola delle 'Lupe', il merito va a tutta la squadra, infatti anche chi è entrata in corso ha dato il suo contributo positivo. Spoltore ha condotto una partita mai in discussione, approfittando degli errori delle avversarie e concretizzando il buon gioco espresso. I tre punti conquistati sono oro per la rincorsa al primo posto e per proseguire il sogno di giocare i play off promozione. "Buona prestazione di squadra " dice al termine del match coach Di Nardo. "Ci siamo un pochino adagiati sul loro ritmo ma abbiamo sempre tenuto in pugno la partita con una buona turnazione di tutte le ragazze". E tra sette giorni nella palestra di via Nora a Santa Teresa di Spoltore ci sarà il big match contro Vasto. Una gara che potrà dire molto sulle reali ambizioni delle 'Lupe'.

Pescara Project Farmacia Sebastiani Spoltore 0-3 (16-25; 9-25; 18-25)

Pescara Project: Appignani, Bonetti (L1); Connestari, D'Alberto, De Angelis, Di Nunzio,Micciché (l2), Recchia, Remigio, Sala, Tartaglione, Terrenzio. Allenatore: Emmanuel Poli.

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinosi A., Cinosi G., Cirone, Damiani R., Damiani S., Del Piano, Gasbarri (L1), Iezzi, Odorisio, Paris, Pestilli, Raciti M. Allenatore. Andrea Di Nardo

Arbitro: Fabio Cocco