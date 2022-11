Farmacia Sebastiani Spoltore ko nel derby

Mastica amaro la Farmacia Sebastiani Volley. Nella terza giornata di campionato il roster di coach Di Nardo si arrende al Volley Penne 3-1 al termine di una gara al cardiopalma. Formazione giallonera che recrimina per i tanti errori di squadra, ma anche per una direzione di gara molto discutibile: in particolare sul match point, con il punto prima assegnato a Spoltore (sarebbe stato il 24 pari) e poi dato al Penne. Ricostruiamo cosa è successo. Cinosi dalla seconda linea realizza il 24 pari. L’arbitro, Federica Grande, senza esitare assegna la battuta a Spoltore. La panchina vestina però protesta perché secondo loro la spoltorese sarebbe finita con il piede nell’area dei tre metri. L’arbitro a quel punto inverte la decisione dando così alle ospiti il punto del definitivo 25-23, e il 3-1 finale tra le proteste, questa volta della panchina locale.

La gara

Spoltore parte con Berardi, Pestilli, Cinosi A., Odorisio, Iezzi, Damiani R. e Gasbarri libero. Le lupe si portano subito sul 4-0 e conducono con sicurezza sino all’11-5 prima e 12-8 dopo. Penne rimane in scia fino e arriva fino al 25 pari. Il set si chiude grazie alla schiacciata di Odorisio e l’ace di Cirone, complice anche il nastro. Nel secondo set si gioca punto su punto. Penne allunga sul 18-15 ma le spoltoresi non demordono. Cinosi mura e schiaccia portando a casa due preziosi punti. Iezzi agguanta il 23 pari ma non basta. Le ospiti resistono e vanno a segno con due schiacciate che non lasciano scampo. Sulla stessa falsariga anche il terzo set. Penne parte forte, Pestilli e Odorisio tengono a galla le lupe fino al 19-21 prima di cedere nel finale. Anche nell’ultima frazione si viaggia sul filo dell’equilibrio ma questa volta Spoltore sembra in grado di portare a casa il set. Sul 16-12 Iezzi, la migliore in campo, cade male ed è costretta a uscire per un problema alla caviglia. Penne ne approfitta e si riporta sotto. Si arriva così sul 23-24 e su quel punto prima chiamato e poi tolto, che condanna le giallonere alla seconda sconfitta stagionale.

Farmacia Sebastiani Volley Penne 1-3 (26-28; 23-25; 20-25; 23-25)

Farmacia Sebastiani: Beradi G. Cinosi A., Cinosi G., Cirone, Damiani R., Damiani S., Gasbarri (L), Iezzi, Odorisio, Panza, Paris, Pestilli, Raciti C., Raciti M. Allenatore: Andrea Di Nardo.

Volley Penne: Bellisario, Buccella, Catone, Del Lama Moura, Della Rosa, Di Carlo, Di Giuseppe, Di Muzio, Faccia, Giammarino, Perilli. Allenatore: Daniele Litterio.

Arbitro: Federica Grande.