Farmacia Sebastiani Spoltore ko in casa della capolista Il Moro Paganica

La partita era di quelle con il più alto tasso di difficoltà e il risultato lo ha confermato. La Farmacia Sebastiani Spoltore perde per 3-0 in casa della capolista Il Moro Volley, nella gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie D giocata nel ‘Palazzetto Papa Giovanni XXIII’ di Paganica.

I parziali di 25-11; 25-20 e 25-10 rendono bene l’idea della differenza vista tra due squadre che ambiscono a obiettivi diversi, ma dalla sua coach Peluso ha anche le tante assenze ‘pesanti’ che hanno inciso tantissimo. Il Moro guida la classifica con sei punti di vantaggio sulla Vitus Teramo, mentre Spoltore è in quart’ultima posizione.

Bene l’esordio in casa spoltorese di Giulia Iezzi, così come la prova di Maria Cristina Raciti completamente al servizio della squadra. “Spoltore veniva da due grandi prestazioni ma arriva alla gara in emergenza per le assenze di Paris, De Filippo e Sara Damiani” così coach Sergio Peluso. “Non ci fasciamo la testa -conclude il mister spoltorese-. Non era la gara che poteva cambiare la nostra stagione. Le prossime gare sono quelle da non sbagliare assolutamente: Vestina, Montesilvano, Città Sant’Angelo e Pineto”.

Il tabellino

Il Moro Volley Farmacia Sebastiani Spoltore 3-0 (25-11; 25-20; 25-10)

Moro Paganica: Sbrizzi, Casilio, Catena, Chiaravalle, De Meo, Di Cola, Giambernardini, Ranieri, Rosa A., Rosa M., Scimia. Allenatore: Marco Salomone.

Farmacia Sebastiani: Aceto, Berardi, Casimiri, Cinosi, Damiani, Iezzi, Odorisio, Panza, Raciti M., Raciti C., Semola.

Allenatore: Sergio Peluso