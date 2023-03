La Farmacia Sebastiani Spoltore batte Isernia e conquista i play-off

Continua a vincere e convincere la Farmacia Sebastiani Spoltore. Le Lupe nella penultima giornata della regular season hanno superato Isernia, qualificandosi così aritmeticamente ai play off promozione di Serie D. Una partita mai in discussione quella giocata questa sera al 'Palazzetto dello Sport' di Isernia che ha visto prevalere le ospiti (25-14; 18-25; 26-24). Settimo risultato consecutivo per Marta Odorisio e compagne che centrano così i play-off con un turno di anticipo. Risultato dal doppio significato dato che a inizio stagione molti addetti ai lavori non avevano pronosticato di vedere così in alto Spoltore. Invece è stata, fin qui, un'annata superlativa. Sette vittorie consecutive non arrivano solo grazie alla fortuna. Il roster di Andrea Di Nardo gioca un'ottima pallavolo, solida in difesa e cinisca in attacco. Domenica prossima si chiuderà in casa la prima parte di stagione, contro l'Antoniana e poi inizierà la seconda fase, quella che potrebbe regalare alla città un grande sogno.

Isernia - Farmacia Sebastiani Spoltore 0-3 (13-25; 18-25; 24-26)

Isernia: Bernava D., Bermava M., De Falco, Di Carlantonio, Fodor, Lastoria, Manuppella, Pallotta, Pirozzi, Pizzuti, Scarpiti, Schiavone, Simeone, Spognardi. Allenatore: Francesco Montemurro

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinosi A., Cinosi G., Damiani R., Del Piano, Gasbarri, Iezzi, Odorisio, Pestilli, Raciti C., Raciti M., Tulliani. Allenatore: Andrea Di Nardo

Arbitro: Nicola Di Placido