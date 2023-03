La Farmacia Sebastiani Spoltore chiude con ok, ora testa ai play-off

Nella 18esima giornata di serie D nel girone B la Farmacia Sebastiani Spoltore viene sconfitta al tie-break dall'Antoniana Pescara (25-14; 24-26; 25-13; 14-25; 11-15). Pescaresi che hanno dato tutto per fare l'impresa contro la squadra seconda in classifica. Spoltore si aspettava una vittoria, utile in realtà ai soli fini statistici con i play-off ormai in tasca da sette giorni. Invece le Lupe hanno ceduto al termine di una partita rocambolesca. Benissimo il primo set con Odorisio e compagne che chiudono sul 25-14 senza particolari patemi. Secondo set che inizia sulla falsariga del primo. Spoltore avanti di sette punti (20-13), poi il black out che permette a Pescara di rientrare e vincere poi ai vantaggi (24-26). Nel terzo set Spoltore si porta nuovamente in avanti, con un netto 25-13. Tutto lasciava pensare a quel punto ad una chiusura del match. Invece nel quarto parziale ancora una volta Spoltore spegne l'interruttore. L'Antoniana chiude sul 25-14 per poi prendersi i due punti al tie-break (15-11). Spoltore sconfitto dopo un filotto di sette vittore: l'ultimo k.o. si era registrato lo scorso 14 gennaio proprio contro l'Antoniana.

I play-off

Ora testa ai play off che inizieranno il prossimo 16 aprile. Spoltore si porta in dote 7 punti (1 in meno di Città Sant'Angelo) e questi cali di tensione non dovranno verificarsi per non vanificare quanto di buono è stato fatto fin qui. Passione, calore ed entusiasmo sono il traino di questa stagione per una società, quella giallo-nera, che guarda avanti con ottimismo cercando di essere sempre competitiva in tutte le categorie giovanili ma che punta decisamente alla serie C con la prima squadra. Il primo passo, con la conquista dei play-off, è fatto. Ora il cammino prosegue pur con le insidie che ancora troverà sulla sua strada.