Farmacia Sebastiani Spoltore ko, in serie C vola CIttà Sant'Angelo

Sconfitta pesante per la Farmacia Sebastiani Spoltore nella 4 giornata dei play off di Serie D. Le ragazze della società spoltorese hanno lasciato i tre punti al Volley Città Sant'Angelo che con questa vittoria conquista, con due giornate di anticipo, la meritatissima promozione in Serie C. Nella sfida tra le prime due forze del campionato si sono dunque imposte le angolane, che stacca così il pass per la C: 3-1 il risultato finale in favore della squadra di coach Di Felice che si è portata in vantaggio imponendosi nel primo set 25-17. Reazione spoltorese nel secondo set con le 'Lupe' che vanno sull'1-1 grazie al 25-21. Male invece il terzo set, con le padroni di casa che hanno vita facile: 25-10. Nel quarto ed ultimo set Spoltore si porta avanti fino al 16-10 ma i troppi errori spianano la strada alla ragazze di casa che portano a casa set, partita e campionato. Nonostante la sconfitta Spoltore mantiene la seconda posizione in classifica insieme a Vasto e Ortona (tutte e tre con 12 punti) con Tortoreto che insegue a una lunghezza di distanza. Se Castelnuovo, prossimo avversario di Spoltore, è ormai fuori dai giochi tutto si deciderà tra due settimane quando il roster di Andrea Di Nardo chiuderà la stagione a Tortoreto.

Volley Città Sant'Angelo Farmacia Sebastiani 3-1

Volley Città Sant'Angelo: Cervoni, Comignani, Core, D'Amico, D'Intino C., D'Intino V., Di Censo, Dovizio, Galli, Giacinto, Gildone, Laudadio, Modesti, Mustafaj. Allenatore: Massimo Di Felice

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinosi A., Cinosi G., Cirone, Damiani R., Damiani S., Del Piano, Gasbarri, Iezzi, Odorisio, Paris, Pestilli, Raciti C., Raciti M. Allenatore: Andrea Di Nardo

1° arbitro: Giuseppe Agati 2° arbitro: Mariazzurra Cirilli.