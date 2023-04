La Farmacia Sebastiani Spoltore s'impone a Castelnuovo

Riparte nel migliore dei modi il cammino della Farmacia Sebastiani Spoltore. Nella seconda giornata dei Play-off di Serie D, le Lupe trionfano 3-1 contro Castelnuovo e si prendono i tre punti che rilanciano le ambizioni del roster. Una gara per nulla scontata quelle delle giallonere che devono soffrire per strappare la vittoria a pieni punti ad un Castelnuovo. La squadra di coach Andrea Di Nardo, dopo i primi due parziale in gestione assoluta, inizia a faticare nel tersi, dove le padroni di casa crescono e creano le prime difficoltà. Si decide sui dettagli e ad avere la meglio sono proprio le padrone di casa che riaprono la gara. Cambia la musica nel quarto set dove le spoltoresi partono con il piede giusto fin dalle prime battute e si prendono poi di forza le redini del parziale senza mollare mai più. Dalla parte opposta della rete, invece, perde ritmo la squadra di casa che non riesce a fare il cambio passo. Ora c’è una settimana di tempo per ragionare e recuperare le forze in vista del nuovo impegno, domenica prossima al PalaNora contro Tortoreto Volley.

Pallavolo Castelnuovo - Farmacia Sebastiani 1-3: il tabellino

(15-25; 18-25; 25-13; 17-25)

Castelnuovo: D'Eugenio, D'Ignazio, De Santis, Del Papa, Fracassa, Matteucci, Mosantone, Nespoli F., Nespoli L, Reggi, Rota, Stortone. Allenatore: Antonio Del Papa

Farmacia Sebastiani: Berardi G., Cinosi, Cirone, Damiani R., Damiani S., Del Piano, Gasbarri, Iezzi, Odorisio, Paris, Pestilli, Raciti C., Raciti M. Allenatore: Andrea Di Nardo

Arbitro: Umberto Iannotti.