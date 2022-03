La Dannunziana vince il derby e dedica il successo all'Ucraina

Un successo netto che riaccende le speranze per la salvezza. La Dannunziana Volley School nel turno infrasettimanale ha battuto con un netto 3 a 0 le cugine del Pescara3 al Pala "Quaranta" e si è rilanciata nella corsa alla permanenza nel torneo di B2. Il derby pescarese del girone L finisce con il successo delle ragazze di coach Ficarra, arrivato da poche settimane per rimpiazzare Di Tommaso, promosso a capo della Nazionale di Beach Volley.

Per le giovani pallavoliste della Dannunziana una vittoria pesantissima, arrivata in una serata speciale: Castaldi e compagne hanno giocato con una speciale maglia da gara dedicata all' Ucraina, per lanciare un messaggio di pace. "Stop War", la scritta colorata di giallo e blu sopra una mappa dell'Ucraina. Un bel gesto, d'impegno e maturità, in un momento in cui tutto lo sport mondiale si sta schierando contro l'invasione russa verso Kiev, che sta causando morte e distruzione.

Questo fine settimana la Dannunziana osserverà il turno di riposo in campionato. La prossima settimana, sabato 12 marzo, si giocherà le residue chance di salvezza in casa contro il Corridonia, secondo in classifica e lanciato verso i play-off per la promozione in B1.