Andrea Di Nardo è il nuovo allenatore della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore

Sarà Andrea Di Nardo, tecnico teatino classe 1974, il nuovo allenatore della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. La società spoltorese a questo punto è pronta a tuffarsi per il secondo anno consecutivo nel campionato di Serie D Femminile, dopo aver conquistato la salvezza nella prima storica stagione in questa categoria. La scelta del club di Mirko Di Cesare è ricaduta su un tecnico di grande esperienza che vanta un’importante conoscenza dei campionati regionali e che ha già avuto modo di confrontarsi anche in Serie D. “Abbiamo scelto Di Nardo perché riteniamo che il suo sia il profilo ideale per il progetto che inizieremo a sviluppare in questa stagione” spiega Stefano Schiavone direttore tecnico del team giallonero.

"Cercavamo un tecnico che avesse soprattutto una particolare familiarità con questa categoria, un campionato che ben conosce grazie alle diverse esperienze che ha maturato negli ultimi anni", aggiunge il direttore sportivo Pierluigi Mancini. “Si tratta di un allenatore ambizioso, con una comprovata esperienza in categoria, la figura ideale che stavamo cercando” conclude Mirko Di Cesare.

Di Nardo

Emozionato ma al tempo stesso convintissimo della scelta fatta, queste le parole dell’ex tecnico di Scafa, Dannunziana, Francavilla e Montesilvano: “Sono molto felice di essere entrato nel mondo della Mediterranea Volley Spoltore e spero di essere uno dei protagonisti di questa nuova stagione – spiega Andrea Di Nardo. – Si tratta di un’opportunità che mi ha entusiasmato fin dal primo momento, perché nasce con presupporti eccellenti e perché punta al top. Non potevo chiedere di meglio per trovare un nuovo progetto al quale dedicarmi, so che troverò una società ambiziosa e che punta in alto, ma ogni traguardo andrà raggiunto attraverso piccoli passi, senza proclami, ma con il lavoro giornaliero di tutte le componenti tecniche e societarie”.