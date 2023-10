Alla Sirdeco Pescara non bastano Bassi e Tosic: Soverato passa a Montesilvano in 3 set

Inizia con una sconfitta in tre set il campionato di A2 della Sirdeco Pescara, un ko contro Soverato che sembra pesante soltanto nel punteggio, ma se si esaminano i dettagli dei parziali ci si accorge che il match è stato più equilibrato di quanto si potrebbe pensare. La differenza l’hanno fatta appena 8 punti, con la formazione calabrese che ne ha totalizzati 80, mentre le pescaresi si sono fermate a quota 72. Padrone di casa in campo con Casellotti al palleggio e Tosic opposto, al centro Stellati e Volskis, schiacciatrici Becic e Bassi con libero il capitano Falcone. Primo sestetto della stagione per coach Guidetti che invece schiera Orlandi in regia e Okenwa oppoato, al.centro coppia formata da Barbazeni e Guzin, in banda Jurdza con Buffo e libero Vittorio. Inizia la partita con le due squadre che giocano punto a punto nella prima parte del parziale.

Le ragazze di Guidetti sono brave nella seconda parte ad avete lo spunto decisivo sul 18-18 e chiudere con Okenwa 22/25. Secondo set con le locali che partono avanti 5-2 ma le calabresi sono brave a rimontare sul 5-7 e poco dopo hanno un break che permette al Soverato di allungare; seconda parte del gioco che vede però Pescara non mollare e riacciuffare le avversarie sul 20-20 dopo essere state sotto di cinque lunghezze. Squadre sul 21-21 con Jurdza e compagne che guadagnano due palle set e chiudono con un ace 22/25. Nel terzo set Pescara gioca il tutto per tutto per rientrare in partita. Soverato si dimostra squadra che non molla e riesce ad annullare ben due palle set alle avversarie. Chiude Soverato il match alla sua terza occasione per 28/30 e festeggia sul campo di Montesilvano. Il tabellino del match:

SIRDECO VOLLEY PESCARA – VOLLEY SOVERATO 0-3 (22-25, 22-25, 28-30)

PESCARA: Becic 10, Martinez Volskis 6, Casarotti 2, Bassi 14, Stellati 4, Tosic 14, Rumori (L), Falcone, Formenti. Non entrate: Cherepova, De Fabritiis, El Mahi. All. Bosica.

SOVERATO: Frangipane 3, Guzin 2, Orlandi 4, Jurdza 20, Barbazeni 6, Okenwa 14, Vittorio (L), Buffo 2, Zuliani, Romanin. Non entrate: Tolotti, Coccoli. All. Guidetti