Volley, esordio vincente per l'under 17 femminile della Ceteas: Antoniana battuta 3-0

Ieri si è tenuta la prima gara del campionato di pallavolo per riprendersi un po' di normalità sportiva dopo lo splendido percorso interrotto lo scorso anno. Il tutto, ovviamente, con le precauzioni e le disposizioni previste dalla normativa vigente

Esordio vincente per l'under 17 femminile della Ceteas Volley Montesilvano, che vince per 3-0 contro l'Antoniana Volley. Ieri pomeriggio, a più di un anno di distanza, le ragazze di mister Cecamore sono tornate in campo, al palasport Ugo Consorte di Montesilvano.

Contro la compagine dell'Antoniana, dunque, si è tenuta la prima gara del campionato di pallavolo per riprendersi un po' di normalità sportiva dopo lo splendido percorso interrotto lo scorso anno. Il tutto, ovviamente, con le precauzioni e le disposizioni previste dalla normativa vigente.