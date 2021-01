Mauro Bosco nuovo consigliere della Lega Pro, i complimenti di Vincenzo Serraiocco

Mauro Bosco nuovo consigliere della Lega Pro, arrivano i complimenti di Vincenzo Serraiocco. L'esponente politico pescarese, dirigente nazionale dell’Udc con delega allo sport, ha infatti voluto fare "i miei più sinceri auguri" al presidente della Vis Pesaro Calcio per l’importante nomina ricevuta. Ecco le sue parole:

“Un incarico di grande valenza e allo stesso tempo di grande responsabilità che farà aumentare il prestigio della società Vis Pesaro a livello nazionale e che sono certo l’amico Mauro saprà portare avanti grazie alle sue grandi capacità. L’elezione a consigliere arriva in un momento molto delicato per il nostro calcio alle prese con la pandemia e con un futuro tutto da decifrare e con tanti punti interrogativi”.

Per tale ragione, secondo Serraiocco, c'è bisogno che al vertice della Lega Pro ci siano "persone capaci, come Mauro Bosco, per governare il torneo in questo difficile momento storico che dovrà vedere unite le forze per garantire un domani sereno alle società. I miei auguri di buon lavoro vanno ovviamente anche al rieletto presidente Francesco Ghirelli e ai vice Luigi Ludovici e Marcel Vulpis che lo sosterranno e accompagneranno in qualità di vicepresidenti per i prossimi 4 anni".